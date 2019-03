Lycée professionnel Saint Joseph Les soigneurs animaliers en formation chez Dinoir parcs et jardins à Fontaine notre Dame

Bucquoy : la première formation de soigneur animalier des Hauts-de-France submergée de candidats

C'était un rêve d'enfant et ils vont pouvoir le concrétiser : depuis le mois de février, 20 jeunes ont rejoint la toute première formation de soigneur animalier au Nord de Paris . Au départ, ils étaient 400 à postuler pour intégrer ce cursus dispensé au lycée professionnel Saint-Joseph de Bucquoy.Et pour les quelques élus, s'occuper des requins dans un grand aquarium, ça commence sur les bancs de l'école. Dans cette formation, ouverte au sud d'Arras, une partie des apprentissages est consacrée"Peupler un bassin, ça demande, ne pas mettre ensemble des animaux qui ne peuvent pas se tolérer, qui ont ensemble de la compétition alimentaire... donc ça nécessite d'avoir quelques connaissances", rapporte Florent de Gasperis, formateur et responsable du pôle aquariologie.Et ces connaissances, il faudra savoir transmettre au public. Car soigner les animaux n'est pas la seule dimension du métier : "J'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice au niveau de l'éducation, de la protection...", déplore Amélie Depoorter qui suit cette nouvelle formation de soigneur animalier.Avant de partir en stage dans des aquariums ou des zoos, les apprentis-soigneurs peuvent se faire la main dans une animalerie pédagogique. On y apprend aussi comment: gérer des systèmes hydroliques ou bouturer du corail en fait partie. Le soigneur animalier doit être"Il y a le nettoyage des enclos, la conception... et. Mais ça ne me pose pas de souci", témoigne Aurore Eon, une autre future soigneuse. Les animaux qui les font rêver ? Les plus grands et les plus sauvages. Mais tous savent que pour être soigneurs d'éléphants ou de requins, les places sont chères...