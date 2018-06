Burn-out : "j'ai failli y passer"

Le burn-out concerne des milliers de professionnels, y compris des jeunes / © Les Haut-Parleurs



3 millions de personnes en risque élevé de burn-out en France



J'aimerais aussi souligner la part de la formation dans le conditionnement des étudiants et des salariés. Le système éducatif français est comme ça : on vise toujours l'excellence

Crédits

France 3 Hauts-de-France, partenaire des Haut-Parleurs "Dis-moi comment tu bosses" Après «Toi, Président», la série «Dis-moi comment tu bosses» réunit des jeunes de Lille et de Roubaix, engagé(e)s dans la cité et étudiant(e)s en journalisme, dans la production de reportages vidéo sur le thème du travail. À la quête de sens, ces jeunes ont recueilli de nombreux témoignages : de la reconversion professionnelle à la discrimination au travail, du burn-out aux petits boulots d'étudiant, ils dressent ainsi un panorama actuel du travail des jeunes. À 17 ou 25 ans, qu'est-ce qui nous préoccupe ou nous enthousiasme à propos du travail ? Chômage, passion, sexisme, reconversion, entrepreneuriat, nouveaux métiers... Découvrez une série de reportages réalisés par des jeunes sur le travail.

Les Haut-Parleurs, première chaîne web et mobile de jeunes francophones au ton libre et spontané partout dans le monde

Le burn-out concerne des milliers de professionnels, y compris des jeunes. Comment savoir quand le travail va trop loin et que faire pour s'en sortir ?Clara et Jason ont rencontré Jérome, qui a fait un burn-out à l'âge de 25 ans. Ils expliquent le burn-out, en chanson.Jérome a 33 ans. Il a fait un burn-out à 25 ans : "Ça a commencé par des insomnies, je me suis rendu compte que je commençais à perdre mes cheveux, ça jouait sur mon humeur, je devenais impatient, insatisfait, iraçible, ... Un stress omniprésent... Des plaques d'eczéma qui apparaissent et puis, même, des épisodes de dépression. Je me suis rendu compte que cela n'allait vraiment plus."Ecriture, image et chant : Clara Delcroix, Jason BanjikilaAnimation et formation : Flora Bellouin, Quentin ObarowskiMerci à Hervé et So StreetChiffres : cabinet Technologia, 2014Direction artistique et rédaction en chef : Hélène SeingierConcept « Les haut-Parleurs » : Claire LeproustMusique du générique : Tanguy Jouan