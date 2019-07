VIDEO. “C'est un guerrier” : Mattéo, touché par la foudre à Saint-Nicolas-lez-Arras début juin, va mieux

"C'est un guerrier" : Mattéo, touché par la foudre à Saint-Nicolas-lez-Arras début juin, va mieux

"Aider la famille"

Il porte un maillot floqué "Mattéo, numero 10". Le jeune footballeur de 13 ans touché par la foudre début juin à Saint-Nicolas-lez-Arras (près d'Arras dans le Pas-de-Calais), est là. Très discret mais bien présent au bord d'un terrain de foot. Jérôme Legay l'assure, son fils va mieux, après trois semaines d'hôpital et beaucoup d'inquiétude."Il marche, il nous comprend, il nous reconnaît, explique-t-il. Après, le chemin suit son cours. Les nouvelles sont rassurantes. Il a une séance de kiné et d'ergothérapie tous les jours. Vu comment on le retrouve maintenant, on peut dire que c'est un guerrier."Le 4 juin dernier, Mattéo a été le plus gravement touché par la foudre parmi un groupe de jeunes footballeurs qui s'entraînaient sur un stade de Saint-Nicolas-lez-Arras. L'ado s'est effondré et s'est retrouvé au sol en arrêt cardio-respiratoire. Il a été rapidement pris en charge par des personnes présentes sur place et a pu être réanimé par les services de secours. Quelques jours plus tard, sa famille avait donné des nouvelles rassurantes. Aujourd'hui, la priorité est d'aider la famille de Mattéo. Car les soins seront encore longs et coûteux. "Il est sorti de Lille, il est placé sur Cambrai, explique Nicolas Leguay, oncle de Mattéo. Une longue rééducation est à mettre en place. Il faut toujours une présence à ses côtés. Ses parents ne peuvent pas être présents au boulot donc."Tous les bénéfices de la manifestation sportive, un tournoi de foot, organisée ce samedi à Saint-Nicolas-lez-Arras seront reversés à la famille de Mattéo.