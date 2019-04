Ils sont onze, âgés de 23 à 42 ans, à vivre en autonomie au coeur d’une résidence de la ville d’Arras. Ils travaillent, pratiquent des loisirs et ont, par bien des aspects, une vie que l’on peut qualifier de normale.Leur particularité ? Posséder un chromosome en plus. Ils nous prouvent qu'une vie est possible en milieu ordinaire. Ce film nous dévoile leurs regards poignants sur la vie, la trisomie 21 et leur intégration dans la société.C'est pour la vie, un documentaire inédit à voir lundi 8 avril après le Soir 3 !