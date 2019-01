Camblain-l'Abbé : un père de famille décède dans une collision frontale

A Camblain-l'Abbé ce vendredi soir / © MAXPPP

L'accident s'est produit vendredi soir vers 19h sur la chaussée Brunehaut à. Une famille d'(près d'Arras dans le Pas-de-Calais) se rendait à un repas de famille dans une Peugeot quand elle a été percutée frontalement par une Mercedes. Selon La Voix du Nord , le conducteur de cette dernière pourrait s'être endormi puis déporté sur sa gauche. Le conducteur de la Peugeot,, a été transporté dans un état grave au CHR de Lille. Il est décédé quelques heures plus tard de ses blessures. Son épouse et ses 3 enfants ont été blessés plus légèrement.Une enquête a été ouverte pour tenter de déterminer précisément les circonstances de cet accident mortel.