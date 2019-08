Canoë-Kayak : le Nordiste Adrien Bart sur le podium aux championnats du monde

Adrien Bart sur le podium des championnats du monde https://t.co/hcf74cdjnE — ASL Canoë Kayak (@ASLCanoeKayak) August 25, 2019

Le Nordiste Adrien Bart est monté sur la troisième marche du podium, aux championnats du monde de canoë-kayak. À Szeged, en Hongrie, le kayakiste du club de Saint-Laurent-Blangy s'est classé troisième, devant le champion olympique allemand Sebastian Brendel."Cette finale, c’était la guerre des nerfs, car tout le monde voulait une médaille, mais tout le monde pensait aussi à Tokyo et au quota olympique" a indiqué à La Voix du Nord le natif d'Orléans, qui peut aborder les prochains JO avec un certain optimisme.L'A.S.L de Saint-Laurent-Blangy (près d'Arras) dans lequel il est licencié, est l'un des plus grands clubs de la discipline en France, avec 52 médailles internationales en plus de 50 ans.