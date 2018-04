Choc frontal à Izel-les-Hameau : un mort, une femme et son nourrisson blessés

On ignore encore les circonstances exactes de l'accident. Ce mardi matin, peu avant 8h, les sapeurs-pompiers du Pas-de-Calais sont appelés en urgence pour un accident de la route survenu sur la commune d'Izel-les-Hameau, entre Arras et Saint-Pol-sur-Ternoise.



Deux voitures ont subi un choc frontal sur la départementale. Le conducteur du premier véhicule, un jeune homme, est décédé. En face, la conductrice de 28 ans est grièvement blessée.





Un bébé blessé

Les pompiers ont du procéder à la désincarcération de la jeune femme. Elle se trouvait avec son nourrisson de 19 mois, qui a lui aussi été blessé mais dans une moindre mesure.



La mère et son bébé ont été transportés au centre hospitalier d'Arras, indiquent les pompiers. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'accident.