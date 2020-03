Coronavirus. Arras : cinq étudiants et cinq membres du personnel de l'Université d'Artois confinés

Pas une mesure nouvelle

Dix personnes ont été appelées par l'Université d'Artois à rester confinées chez elles pendant quatorze jours, a indiqué une source au sein de l'établissement, confirmant une information de La Voix du Nord Il s'agit d'une "mesure de précaution", a précisé Ahmed El Kaladi, vice-président chargé des relations internationales, car pendant les vacances, les personnes concernées "s'étaient déplacés dans l'Oise, en Lombardie et en Vénétie", où se trouvent des "clusters" du coronavirus.La mesure a été prise alors même que le ministère de la Santé a indiqué hier qu'il n'y avait pas de quarantaine pour les personnes rentrant d'Italie et qui ne présentent pas les symptômes de la maladie. Mais l'université d'Artois assume son choix de maintenir la "quatorzaine" : "Nous avions déjà pris ces mesures pour les étudiants rentrant de Chine. On ne va pas détruire tout ce qu'on a bâti ces deux derniers mois !"Un premier cas de coronavirus a été détecté dimanche soir dans le Pas-de-Calais . Il s'agit d'une femme de 40 ans, résidant à Hénin-Beaumont et travaillant sur la base militaire de Creil, l'un des foyers de l'épidémie en France. Elle a été hospitalisée à Arras, puis à Tourcoing.