Coronavirus - Main Square Festival : le tremplin (pour 2021) se tient ce week-end... en version confinée

Images saccadées et son qui grésille

Betical a ouvert les sélections ce matin.

"Pour ne pas avoir le trac, imagine que tu joues seul." Ce conseil de maman sera appliqué littéralement et malgré eux ce week-end par les six finalistes du tremplin régional du Main Square Festival.Chaque année, le festival arrageois donne la possibilité à trois artistes locaux de se produire sur une des scènes du plus gros événement de musique de la région. La 16édition qui devait se dérouler du 3 au 5 juillet prochain est reportée à cause du coronavirus. Les sélections du tremplin sont elles toujours d'actualité.Initialement prévue le 28 mars au Pharos, la finale a finalement lieu au même endroit mais sans public et sans jury. La salle de concert a ouvert ses portes à Betical, Pastel Coast, Fall Flavored, Gulien, Mascaraa et Midos Ladowz, les six candidats préalablement retenus. Ils performent une vingtaine de minutes chacun, comme le veut le réglement du concours.Les prestations des jeunes artistes sont retransmises en live sur Facebook . Les images sont parfois saccadées et le son saturé à cause des capacités d'enregistrement maison mais les vidéos donnent un bon aperçu de l'univers des artistes... Et une folle envie de retourner dans une salle sombre, éclairée de projecteurs, pour écouter de la musique.Dès lundi 1juin, le public et le jury pourront voter depuis le réseau social pour élire leurs candidats favoris.Les trois lauréats retenus pourront jouer au Main Square Festival du 2 au 4 juillet 2021. Une attente longue toujours préférable à une annulation.