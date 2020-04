Covid-19 : 100 000 fleurs de l'opération “des tulipes contre le cancer” détruites, faute de cueilleurs

Les récoltes de tulipes du Lion's club empêchées par le coronavirus.



Le club d'Arras fait de la vente directe depuis le bord de la route

C'est une image qui fait mal au coeur : 92 000 tulipes, sectionnées et perdues, alors qu'elles devaient être échangées contre des dons, habituellement reversés à l'hôpital Jeanne de Flandres à Lille, pour la lutte contre le cancer. Avec le confinement, impossible pour la centaine de bénévoles du Lion's club de venir cueillir ces fleurs et les mettre en bouquet.Inspiré par la technique des Pays-Bas, Guy Français, membre du club, sectionne la tige "qui va alimenter le bulbe qui va grossir et qui pourra reproduire une fleur l'an prochain". Le but est de préparer une meilleure récolte pour le printemps 2021.Dans le Pas-de-Calais, le champ du club d'Arras jouxte la route. Alors, les bénévoles ont installé un dispositif pour distribuer les tulipes en respectant les consignes sanitaires. En une semaine, 450 bouquets ont été échangés : de quoi tenir l'objectif de 2020 : récolter 20 000 euros, comme l'année dernière.En France, le Lion's club récolte chaque année un million d'euros pour financer la recherche contre le cancer.