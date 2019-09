Dainville : trois jeunes Amiénois gravement blessés dans un choc frontal avec un poids lourd

Une jeune femme héliportée

Intervention en cours pour accident de la circulation mettant en cause un PL et un VL, route de Doullens #DAINVILLE. Moyens engagés : 05 engins 20 SP. Facilitez l’accès des secours. Soyez vigilants. Évitez le secteur. @Prefet62 @pasdecalais62 @Gendarmerie @PoliceNat62 pic.twitter.com/SDoIO6wg84 — SDIS 62 (@ActuSDIS62) September 9, 2019



Co-voiturage

Quatre occupants d'une voiture âgés entre 16 et 20 ans ont été blessés ce lundi matin, dans un accident survenu peu avant 8 heures sur la Nationale 25 à Dainville, près d'Arras (Pas-de-Calais). Leur véhicule est entré en collision frontale avec un poids lourd, dont le conducteur est indemne.Parmi les quatre blessés, deux jeunes filles âgés de 16 et 20 ans ont leur pronostic vital engagé. Cette dernière a été héliportée vers le CHR de Lille, la seconde y a été transportée par voie routière sous escorte policière.Le conducteur de la voiture, un jeune homme de 19 ans, a dû être désincarcéré et a été conduit au centre hospitalier d'Arras dans un état grave. Le quatrième blessé, âgé de 16 ans et plus légèrement touché, a également été hospitalisé.Les pompiers d'Arras, d'Aubigny-en-Artois et d'Avion, ainsi que deux équipes SMUR ont été mobilisés.On ignore encore les causes de ce grave accident, mais d'après une source policière le véhicule avec les quatre jeunes à son bord se serait déporté avant de percuter le camion qui circulait en sens inverse.Selon les premiers éléments de l'enquête, les victimes effectuaient un co-voiturage en provenance d'Amiens (Somme). Un appel à témoins devrait être lancé dans la journée pour aider à éclairicir les circonstances de l'accident.La Nationale 25, coupée à la circulation toute la matinée, et a été rouverte peu avant midi.