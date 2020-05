Duisans : de gros moyens déployés pour retrouver un homme, en fuite après avoir menacé ses parents au couteau de boucher

Les forces de l'ordre ont dû déployer un important dispositif de recherches, en pleine nuit, afin de retrouver un homme qui avait pris la fuite à Duisans, près d'Arras (Pas-de-Calais) après avoir frappé son père et menacé ses parents avec une arme blanche, a-t-on appris par la gendarmerie.Les faits se sont produits très tôt, ce mardi 5 mai, au domicile des parents. Vers 3H45, les gendarmes sont appelés à la suite d'une violente altercation avec l'individu, âgé de 30 ans. "Il s'agit d'une personne schizophrène, a priori une personne qui est suivi et avec observance d'un traitement médical, qu'il n'aurit pas pris".La dispute dégénère et le père est frappé. "À l'arrivée des gendarmes, et alors qu'il est armé d'un couteau de boucher, il s'échappe depuis le vélux de sa chambre."Un important dispositif a été mis en place par la compagnie de gendarmerie d'Arras, et notamment une équipe cynophile qui parvient, à 10H30, de le découvrir toujours sur la commune de Duisans, et toujours en possession de son arme. Il a été placé en garde à vue.