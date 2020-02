“Effacer l'historique”, le film de Kervern et Delépine tourné à Arras, reçoit l'Ours d'argent spécial à la Berlinale

Bande-annonce de "Effacer l'historique"

Benoît Delépine et Gustave Kervern et leur Ours d'argent pour "Effacer l'historique". / © Jörg Carstensen / Pool / AFP

Pour leur 10long-métrage, le tandem Benoît Delépine / Gustave Kervern - figures de l'émission satirique Groland sur Canal + - s'est appuyé sur notre rapport au monde numérique pour brosser un tableau actuel, entre ubérisation du travail et exploitation des données personnelles.Le film, tourné l'été dernier à Arras et dans ses environs (Saint-Laurent-Blangy, Anzin-Saint-Aubin...), suit une mère de famille victime d'un chantage à la sextape, incarnée par l'humoriste Blanche Gardin, un père surendetté (Denis Podalydès) dont la fille est victime de harcèlement et une conductrice de VTC dépitée (Corinne Masiero) par sa faible note professionnelle. Jusqu'à ce qu'ils décident de ne plus subir et de s'en prendre directement aux géants du numérique."On a pu croire que la vie privée est minime par rapport à d'autres problèmes plus importants, mais il est représentatif d'un cercle vicieux. Les Gafa sont d'immenses sociétés qui contrôlent le monde et ne paient pas d'impôts", soulignait Gustave Kervern lors de la conférence de presse du film.La Berninale est l'un des festivals cinématographiques les plus prestigieux au monde, avec ceux de Cannes et de Venise. Le jury était présidé cette année par le comédien britannique Jeremy Irons."Effacer l'historique" n'est pas encore sorti en salles. On pourra le voir au cinéma à partir du 22 avril prochain.