Evadé de la prison de Bapaume il y a 6 ans, il devient boxeur reconnu en Asie

Un combat de Wesson Concil en Chine

"Il n'y a aucune gloire à avoir"

Sur les réseaux sociaux, il appelait ça "". Elle s'est arrêtée il y a un mois dans un Mc Do en Chine. L'histoire de Karl Consil est digne d'une série policière. Entre drogue, boxe, prison et réinsertion.Tout commence en 2008., originaire d'Ully-Saint-Georges dans l'Oise, est condamné à cinq ans de prison pour une affaire de stupéfiants, de vol et de séquestration. Il est incarcéré à la prison de Bapaume.Le 11 décembre 2012, il bénéficie d'une permission (pour préparer sa sortie) et en profite pour s'évader. « J’ai eu peur de moi-même, avec des mauvais plans en tête…expliquait-il aula semaine dernière ( audience rapportée par La Voix du Nord ). J’ai pris la décision de m’exiler à l’autre bout du monde. »Des amis lui donnentet le jeune homme, originaire de l'Oise, file à Amsterdam d'où il réussit à s'envoler pour l'Asie. C'est à ce moment que démarre une nouvelle vie.Il décide de se lancer dans la boxe ensous le prénom de Wesson. Les débuts sont difficiles. Il survit puis se fait repérer par un manager américain qui va profiter de lui et ses gains. « Il pouvait être rémunéré jusqu’à 1000 dollars par combat », explique ce manager à 20 minutes . « Quand il débarque à Bangkok, il ne connaît personne, ne parle pas anglais, n’a plus que 200 euros en poche et ne sait pas boxer », explique maître Alex Ursulet, son avocat, à 20 minutes. Karl/Wesson Consil se détache de son emprise et s’envole pour la Chine où il enchaîne les combats.Il devient ensuite entraîneur de boxe dans un village chinois. "La cavale du siècle est devenu #LaReinsertionDuSiecle avec la boxe pour thérapie !, écrit-il sur son profil Facebook. J'ai vécu 6 ans libre parmi les gens libres ,et j'ai mesuré à quel point la liberté n'a pas de prix !". « Karl a trouvé son équilibre dans cette nouvelle vie », explique son avocat, lui-même adepte de boxe thaïlandaise.« Pendant toutes ces années, je me demandais souvent ce qu’il devenait, raconte son père. Il ne nous a pas appelés, je pense qu’il voulait rester discret», raconte son père au Parisien Mais sa cavale s'arrête fin 2018. Il est arrêté par la police chinoise et contrôlé positif au cannabis. Il n'a pas de visa. Son passé le rattrape. La Chine le livre à la France. Retour à la case départ.Au tribunal correctionnel d'Arras la semaine dernière, Karl Consil, 33 ans, raconte son histoire rocambolesque. "Il n’y a aucune gloire à avoir, lui répond la procureure. Ce parcours démontre votre capacité à se débrouiller, à être performant, mais c’est ici qu’il fallait le faire."Les juges le condamnent à un an de prison pour son évasion., selon son avocat. "je vais déjà me reposer et prendre le temps d'écrire et de recadrer les projets, puis m'entraîner car un phœnix ne meurt jamais !", écrit sur Facebook celui qui devrait rester 6 mois en prison.Il dit également avoir pour projet la création d'une école de boxe en Martinique, la terre de ses racines. Une cagnotte Leetchi a même été créée pour l'aider.