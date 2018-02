Feuchy : déjà condamné pour des faits identiques, un homme agresse sexuellement une adolescente

C'est un récidiviste âgé de 33 ans, qui a été présenté ce vendredi à un juge des libertés et de la détention du tribunal d'arras, après 48 heures d'une garde à vue durant laquelle il avait à répondre de faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans.



Cet Arrageois est soupçonné de les avoir commis en mars 2017 sur la fille de sa compagne, dans le logement de cette dernière à Feuchy, alors qu'il se trouvait seul avec l'adolescente. C'est la victime elle-même, âgée de 15 ans au moment des faits, qui a récemment dénoncé le mis en cause.



Déjà condamné en 2015 Le suspect, vendeur de sanitaires de profession, n'avait pourtant plus le droit d'entrer en contact avec des mineurs depuis une condamnation en mai 2015 pour le même type de faits. Il avait écopé de 20 mois de prison assortis de trois années de suivi socio-judiciaire, pour des agressions sexuelles et des violences commises sur les deux fillettes d'une ex-relation, alors âgées entre 6 et 8 ans.



Après sa sortie de prison, le trentenaire avait menti aux autorités judiciaires en fournissant une adresse de domicile à Arras, alors qu'il s'était installé à Feuchy chez sa nouvelle compagne, mère de cinq enfants (dont deux mineures). Ce qui lui était interdit.



Le récidiviste, qui a reconnu les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés, a été incarcéré ce vendredi après-midi dans l'attente de son jugement lundi par le tribunal correctionnel d'Arras. Il encourt 10 années d'emprisonnement.