Le film sur Vidocq avec Vincent Cassel en première mondiale à Arras le 3 novembre

"L'Arras film festival et la ville d'Arras sont heureux de vous annoncer la projection en première mondiale du film (...) en présence de l'équipe", peut-on lire dans un communiqué de presse. Le long-métrage, réalisé par Jean-François Richet, sortira en salles le 19 décembre.



"L'équipe du film profitera de sa présence à Arras pour inaugurer la rue Vidocq", a également annoncé l'Arras film festival, dont la 19e édition se tiendra du 2 au 11 novembre.



Né à Arras en 1775, mort à Paris en 1857, Eugène-François Vidocq a inspiré les célèbres personnages de Vautrin dans plusieurs romans de "La Comédie humaine" de Balzac ou Jean Valjean chez Victor Hugo et a fourni l'essentiel de sa matière à Eugène Sue pour "Les Mystères de Paris".



Il acquiert dans sa jeunesse "quelque notoriété dans la pègre", plus par ses évasions que par ses délits. Las d'être en cavale, il propose en 1809 à la préfecture de police de trahir ses anciens amis en échange de sa liberté. Il est si efficace qu'il devient le premier chef de brigade de sûreté en 1812. Nommé sous Napoléon, il le restera sous Louis XVIII et Charles X, en dépit de multiples ennemis.



Grand policier, dissimulateur, opportuniste, il publie ses mémoires et fonde la première agence privée de renseignements.