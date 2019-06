Glastonbury, Garorock, Rock Werchter... comme un avant-goût du Main Square Festival 2019 à cinq jours du coup d'envoi

Glastonbury

Lizzo à Glastonbury

Idles à Glastonbury

Maggie Rogers à Glastonbury

Rock Werchter

L'édition 2019 du Main Square Festival débute vendredi prochain à la Citadelle d'Arras, mais les artistes qui s'y produisent, eux, ont déjà entamé leurs tournées estivales depuis plusieurs semaines. Ce week-end, beaucoup d'entre eux étaient à l'affiche des festivals de Glastonbury en Angleterre et de Rock Werchter en Belgique, deux des plus gros rassemblements musicaux européens. Mais aussi en France, du côté de Marmande, au festival Garorock.Voici quelques vidéos pour se mettre en appétit avant leur passage à Arras.Après une pause d'un an, le plus prestigieux des festivals britanniques faisait son grand retour ce week-end. Neuf groupes et artistes du prochain Main Square y étaient conviés, à commencer par la fantasque, nouveau phénomène du hip-hop/R&B américain, qui cartonne actuellement avec son tube "Juice".Excentrique et décomplexée, la New-Yorkaise a livré un show plein d'énergie et d'auto-dérision. Elle se produira à la Citadelle d'Arras vendredi prochain à 18h30, sur la Green Room, la scène secondaire du Main Square. Bonne ambiance garantie !Autre groupe présent à Glastonbury :. Ces punks anglais, originaires de Bristol, jouaient quasiment à domicile dans la campagne du Somerset et s'exporteront dimanche prochain au Main Square. Ceux qui trouvent que la programmation 2019 du festival arrageois manque de guitares ne seront pas déçus. Ils ouvriront l'ultime journée sur la Main Stage à 15h. Leur hymne anti-xénophobe, "Danny Nedelko", rendant hommage à la population anglaise d'origine immigrée, va sans doute remuer les foules à Arras !Dans un tout autre registre, les festivaliers arrageois pourront découvrir, jeune chanteuse pop américaine, protégée de Pharrell Williams. Encore méconnue en France, elle cartonne de l'autre côté de l'Atlantique et était très attendue à Glastonbury.Maggie Rogers se produira au Main Square samedi prochain sur la Green Room à 19h15.Parmi les autres artistes programmes au Main Square, on retrouvait aussi ce week-end à Glastonburyet la Françaisequi montera sur scène ce dimanche soir.



Rock Werchter, c'était l'autre mastodonte du week-end, organisé en Belgique, près de Louvain. Le "grand frère" du Main Square (les deux festivals sont organisés par Live Nation) accueillait cette année sept groupes et artistes également programmés à Arras, dont l'une des têtes d'affiche, le rappeur américain Macklemore, qui, comme à son habitude, a livré un énorme show tout en générosité, humour et énergie. Des fans ont même été invités à danser sur scène !



Imagine Macklemore asking you on stage to dance off with another fan! Go, go go! #RW19 pic.twitter.com/BTWHc0pwga — Rock Werchter (@RockWerchter) 29 juin 2019



Plusieurs extraits de son concert samedi à Werchter peuvent être visionnés en replay sur le site officiel du festival belge : "Ain'Gonna Die" ; "Can't Hold Us" ; "Glorious" ; "Good Old Days" ; "Same Love". Macklemore se produira au Main Square samedi prochain à 21h30, sur la Main Stage.



Masego, lui, est moins connu que le rappeur américain. Cet artiste, orginaire de Kingston en Jamaïque, a fait découvrir au public belge son style musical qu'il qualifie de "TrapHouseJazz".



Rock Werchter! Mijn 35ste editie (help). Kijk vandaag enorm uit naar Tool, The Cure, Janelle Monae, The 1975, Robyn, Khruangbin en vooruit Weezer en Kylie. Dag begint met de aangename traphouse jazz van Masego. #rockwerchter pic.twitter.com/bYV3Y7TvvA — Wilbert Mutsaers (@wilbertmutsaers) 28 juin 2019



L'intégralité de son concert à Werchter peut être regardé en replay sur le site officiel. Il viendra samedi soir au Main Square, à 20h45, sur la Green Room.



Parmi les autres artistes du Main Square conviés au festival belge, on retrouvait aussi Bring Me The Horizon, Angèle, Miles Kane, Tamino et Lizzo.



Garorock

Angèle à Garorock

Bigflo & Oli à Garorock

Christine and The Queens à Garorock

Vidéo Sud-Ouest

Ben Harper à Garorock

L'affiche du Main Square Festival 2019 VENDREDI 5 JUILLET :

DJ Snake

Christine and the Queens

Damso

Cypress Hill

Angèle

Charlotte De Witte

Miles Kane

Caravan Palace

Lizzo

Gavin James

Les Rappeurs en Carton (vainqueur tremplin)

Nouveaux Climats (3e scène)

Ben (3e scène)

Dimanche (3e scène) SAMEDI 6 JUILLET :

Macklemore

Martin Garrix

Lomepal

Skip The Use

Agar Agar

Masego

Shame

Arnaud Rebotini

Maggie Rogers

Matt Corby

Todiefor

Jade Bird

Bekar (vainqueur tremplin)

Edgär (3e scène)

Cayman Kings (3e scène)

Weekend Affair (3e scène)

Esplanades (3e scène) DIMANCHE 7 JUILLET :

Ben Harper & The Innocent Criminals

Bigflo & Oli

Jain

Editors

Bring Me The Horizon

Eddy De Pretto

John Butler Trio

Rival Sons

Idles

Tamino

Jonathan Wilson

Old Tree'z (vainqueur tremplin)

Structures (3e scène)

Fall of Messiah (3e scène)

Louis Aguilar (3e scène)

Depuis son rachat par le groupe Vivendi, Garorock est devenu un poids lourd du paysage festivalier en France. Le festival marmandais partage cette année plusieurs têtes d'affiche en commun. Mais contrairement à Glastonbury et Werchter, aucune vidéo officielle n'est disponible. Nos confrères du journal Sud-Ouest sont quand même parvenus à capter quelques extraits de concerts ici là.La chanteuse belgeétait l'une des têtes d'affiche de la journée d'ouverture jeudi, sous une chaleur caniculaire.On la retrouvera vendredi prochain à Arras, à 21h30, sur la Main Stage, pour écouter ses tubes "Balance ton quoi" ou "Tout Oublier".Les rappeurs toulousains dese produisaient également à domicile à Garorock jeudi.Toujours aussi généreux et en osmose avec leurs fans, les deux frangins Ordonez viendront "ambiancer" la dernière journée du Main Square, dimanche prochain, sur la Main Stage, à partir de 19h30.était aussi de la partie vendredi soir à Garorock, avec un show dansant qui s'exporte à l'international cet été. Héloïse Letissier - de son vrai nom - sera la tête d'affiche de la première journée du Main Square vendredi prochain, à 22h30, sur la Main Stage. Une première à Arras, après un rendez-vous manqué en 2015.et ses Innocent Criminals étaient également présents à Marmande, vendredi.Le musicien californien fait une tournée "best of" cet été et joue les plus grands morceaux de son répertoire, comme ci-dessous "The Will to Live". On le retrouvera dimanche prochain à Arras, sur la Main Stage, à 21h10.Parmi les invités du prochain Main Square, on retrouvait également à GarorocketLe Main Square Festival se déroulera du vendredi 5 au dimanche 7 juillet à la Citadelle d'Arras. Les deux premières journées affichent d'ores-et-déjà complet.