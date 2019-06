Jeunes footballeurs foudroyés à Saint-Nicolas-lez-Arras : une cagnotte ouverte pour aider la famille de Mattéo

Super MATTEO - Leetchi.com Collecter et gérer de l'argent dans une cagnotte en ligne pour vos dépenses à plusieurs pour toutes les occasions : anniversaires, cadeaux communs, associations

Mattéo, 13 ans, va mieux. Le jeune footballeur touché par la foudre il y a une semaine à Saint-Nicolas-lez-Arras, n'a plus son pronostic vital engagé. Il va commencer une longue rééducation.Son parrain a donné quelques détails sur Facebook : « Il doit rester alité et ses parents devront rester à ses côtés au centre Hospitalier de Lille. Malheureusement Elodie et Jérôme (NDLR : ses parents) devront faire face à une perte financière importante le temps de l’hospitalisation ( perte de salaires et frais de carburant entre Fampoux et Lille, entre autres ... )."Pour aider les parents, une cagnotte Leetchi a été ouverte : "En participant à cette cagnotte, vous permettez à Mattéo d’être entouré de sa famille au quotidien. Il a besoin de sa maman et de son papa auprès de lui pour pouvoir reprendre des forces et une vie normale." Près de 2000 euros ont déjà été collectés. Parmi la dizaine de victimes de l'orage ce jour-là, Mattéo a été le plus gravement touché. L'enfant s'est effondré et s'est retrouvé au sol en arrêt cardio-respiratoire. Il a été rapidement pris en charge par des personnes présentes sur place et a pu être réanimé par les services de secours. Le jeune footballeur a été transporté au service de réanimation pédiatrique du CHR de Lille. Il a d'abord été placé en coma articificiel. Il est désormais dans une phase dite de "réveil ".