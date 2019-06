Jeunes footballeurs foudroyés à Saint-Nicolas-lez-Arras : le pronostic vital de Mattéo n'est plus engagé

Arrêt cardiaque

Mattéo, 13 ans, n'est pas encore tiré d'affaire après avoir été foudroyé mardi en fin d'après-midi sur le terrain du stade de la Scarpe à Saint-Nicolas-lez-Arras mais il va mieux. Selon son père, qui a transmis des nouvelles via Facebook, le pronostic vital de l'adolescent n'est plus engagé. "Nous souhaitons vous annoncez quenous avons été reçu par les médecins. Le pronostic vital de notre enfant Mattéo n'est plus engagé. A partir de demain, nous entrons dans une première phase dite de " réveil "Cela nous permettra d évaluer au fil du temps les possibles séquelles et les réponses a apportés pour le bien de Mattéo", écrivait-il ce vendredi soir.Une évolution par rapport à jeudi. Le père de Mattéo parlait dans un autre message de pronostic vital toujours engagé : "Actuellement, la prise en charge nécessite des soins et une surveillance de réanimation. Il est sous assistance respiratoire. Son état neurologique nécessite la mise en place d’une sédation importante par des traitements intraveineux. Son état reste réservé et sera réévalué très régulièrement. Le risque vital reste malgré tout engagé", avait ainsi fait savoir le papa de la victime (message complet ci-dessous).Parmi la dizaine de victimes de l'orage ce jour-là, Mattéo a été le plus gravement touché. L'enfant s'est effondré et s'est retrouvé au sol en arrêt cardio-respiratoire.Grâce aux premiers gestes prodigués par des témoins et à l'intervention des services de secours, le jeune footballeur a pu être réanimé et transporté au service de réanimation pédiatrique du CHR de Lille."Seuls la famille et les proches seront mis au courant de l’évolution de Mattéo", conclut le père de Mattéo dans son communiqué.De son côté, la municipalité de Saint-Nicolas-lez-Arras a décidé de reporter certaines festivités, "dans l'attente du retour" de Mattéo.