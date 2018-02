Lens : le policier écroué pour pédophilie s'est suicidé en prison

Du "tourisme sexuel"

Le policier du commissariat de Lens mis en examen et écroué pour pédophilie en septembre 2017 , mardi 13 février.Une information de La Voix du Nord confirmée auprès du parquet de Béthune,En septembre 2017, ce policier avait été arrêté en même temps que sa compagne, institutrice à Arras, suite au signalement d'Europol auprès de la police française.Mis en examen et écroué pour "détention et téléchargement d'images à caractère pédo-pornographique et viol sur mineur", il avait été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt d'Épinal.Sa compagne et complice,l'avait accompagné en Thaïlande et au Cambodge, notamment pour du "tourisme sexuel". Suspendue par l'Éducation nationale, elle est désormais la seule mise en examen dans ce dossier.