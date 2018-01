Lesquin : une personne meurt happée par un train, le trafic SNCF fortement perturbé

Un accident grave s’est produit entre Lille et Arras : une personne a été heurtée par un train. La circulation est interrompue depuis 6h00 pour permettre l’intervention des pompiers et de la police sur place. 1/2 — SNCF (@SNCF) 25 janvier 2018

Bonjour Japonline, un accident perturbe en effet la circulation : une personne a été heurtée par un Ouigo, sur la Ligne à Grande Vitesse entre Lille et Arras. La circulation est interrompue depuis 6h pour permettre l’intervention des pompiers et de la police sur place. Votre... — SNCF (@SNCF) 25 janvier 2018

Une personne a perdu la vie ce jeudi matin vers 6 heures après avoir été percutée par un train vers Lesquin, ce jeudi 25 janvier.La victime, d'âge et de sexe inconnus,. Suite à l'accident, il est resté sur place où les passagers attendaient toujours en fin de matinée.Les départs et les arrivées ont été fortement perturbées. Tous les trains empruntant cette ligne doivent désormais la contourner. Les pompiers et la gendarmerie se trouvent toujours sur place.Par ailleurs, la gare d'Arras a également dû être évacuée après la découverte d'un colis suspect. Ce dernier a été déminé et la gare est de nouveau accessible.Vers 8h30, le tableau d'affichage de la gare d'Arras indiquait toujours. Des retards similaires à Paris-Nord vers ces deux destinations. À Paris, on compte également 30 minutes de retard vers Lille-Flandres.À la gare Lille-Flandre , leet un autre, prévu à 7h41, est affiché avec un retard de 1h30.Quant à la gare Lille-Europe , elle affiche des retards de 50 minutes à 1 heure pour des trains à destinations de