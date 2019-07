LIVE. Main Square Festival 2019 : suivez le concert de Cypress Hill en direct

Live : Cypress Hill au Main Square Festival 2019

Cypress Hill "Insane in the Brain"

Biohazard ft. Cypress Hill "How It Is"

Cypress Hill à Woodstock en 1994

En avril dernier, B-Real, Sen Dog, DJ Muggs et Eric Bobo, les quatre membres du groupe Cypress Hill, ont revêtu leurs plus beaux costards pour l'inauguration de leur étoile sur la célèbre Hollywood Walk of Fame, à Los Angeles. Une immense reconnaisance pour ces légendes du rap West Coast qui ont écoulé plus de 18 millions d'albums dans le monde depuis leur formation en 1986.Ce vendredi, ils débarquent pour la première fois au Main Square Festival d'Arras pour un concert très attendu sur la Green Room, la scène secondaire, à partir de 23h25.Ce combo latino-américain s'est imposé comme un poids lourd du hip-hop US au début des années 90, avec un immense tube, "Insane in The Brain", popularisé par la chaîne musicale MTV puis par des séries télévisées comme les "Simpsons".Cypress Hill fait partie de ces groupes qui ont su décloisonner le rap et séduire les fans de rock en tournant et collaborant avec des groupes comme Biohazard, Deftones, Rage Against The Machine ou The Offspring.Le groupe Cypress Hill est aussi connu pour son militantisme en faveur de la légalisation du cannabis. En 1993, le quatuor a été banni à vie de la célèbre émission de divertissement Saturday Night Live (SNL) pour avoir exhibé un "joint" pendant sa prestation alors que la production leur avait interdit.Loin d'être échaudés, ils remettront ça un an plus tard, sur scène, lors des 25 ans du festival de Woodstock, diffusés en direct dans le monde entier.Le concert de Cypress Hill au Main Square doit durer une heure.