LIVE. Main Square Festival 2019 : suivez le concert d'Editors en direct

Live : Editors au Main Square Festival 2019

Editors "Munich"

Editors "Cold"

Le groupe Editors fait partie des habitués du Main Square puisqu'il s'agit ce dimanche soir du troisième passage à la Citadelle d'Arras de Tom Smith et de ses acolytes après les éditions 2012 et 2016. Ils joueront à partir de 22h20 sur la Green Room, la scène secondaire du festival.Fondé au début des années 2000 en plein revival cold wave, Editors se pose en héritier musical de groupes comme Joy Division ou Echo and The Bunnymen. Des morceaux comme "Bullets", "Munich" ou "All Sparks" ont bâti leur notoriété en Europe.Le groupe de Birmingham reste encore populaire outre-Manche mais aussi chez nos voisins belges où ses trois derniers albums se sont tous classés n°1 des ventes côté flamand.Leur dernier opus, "Violence", est sorti au printemps 2018.Le concert d'Editors ce dimanche au Main Square doit durer 1 heure.