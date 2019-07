LIVE. Main Square Festival 2019 : suivez le concert de Gavin James en direct

Live : Gavin James au Main Square Festival 2019

Gavin James "Always"

Gavin James et Philippine "Always"

Le chanteur irlandais - qui cartonne actuellement avec le tube "Always" - a l'honneur d'ouvrir les festivités sur la Main Stage, la scène principale du Main Square Festival d'Arras. Son concert débute à 17h30. Il aura sans doute une saveur particulière pour Gavin James qui fête ce vendredi ses 28 ans.Originaire de Dublin, Gavin James s'est fait connaître en faisant les premières parties d'Ed Sheeran, Sam Smith ou de ses compatriotes de Kodaline.Dans son pays, ses deux premiers albums, "Bitter Pill" (2016) et "Only Ticket Home" (2018), ont cartonné, se classant tous deux dans le top 5 des meilleures ventes. Et grâce au tube "Always", son talent s'exporte désormais avec succès à l'international."Always" est une une ballade mélancolique en piano-voix, inspirée d'un gros chagrin d'amour et écoutée plus d'un milliard de fois sur les plateforme d'écoute en ligne.Une version française de ce hit a été enregistrée avec Philippine, une jeune chanteuse de 20 ans, révélée en 2016 par un concours organisé par NRJ.Le concert de Gavin James au Main Square doit durer une heure.