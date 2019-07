LIVE. Main Square Festival 2019 : suivez le concert d'IDLES en direct

Live : IDLES au Main Square Festival 2019

IDLES "GREAT"

IDLES joue "Danny Nedelko" à Glastonbury

Méconnu du grand public en France, le groupe anglais IDLES se pose en héritier des Clash et des Buzzcocks, ravivant la flamme, outre-Manche, d'un rock engagé aux refrains aussi percutants qu'entêtants.Il se produira au Main Square ce dimanche, à 15h, en ouverture de la Main Stage, la scène principale du festival arrageois.Le chanteur Joe Talbot, ancien travailleur social, et ses camarades ont fondé leur groupe il y a 10 ans, à Bristol, ville portuaire du sud-ouest anglais qui a vu émerger le trip-hop de Massive Attack, Tricky et Portishead, ainsi que le street artist Banksy.IDLES a choisi les guitares lourdes et saturées pour s'exprimer, avec pour leitmotiv la défense des immigrés, des femmes et des exclus.Des chansons comme "GREAT" ou "Danny Nedelko" - qu'ils ont jouées la semaine dernière au prestigieux festival de Glastonbury - dénoncent la xénophobie et le repli identitaire des partisans du Brexit."Joy as an Act of Resistance", le titre de leur dernier album, résonne comme un manifeste. Le concert d'IDLES au Main Square ce dimanche doit durer une heure.