LIVE. Main Square Festival 2019 : suivez le concert de John Butler Trio en direct

Entre John Butler et le public arrageois, ce sont des retrouvailles. Le musicien australien et son groupe s'étaient déjà produits au Main Square Festival en 2014. Ils joueront de nouveau ce dimanche à la Citadelle, sur la Main Stage, à partir de 16h30.Ce jam band a sorti en septembre dernier son septième album studio, intitulé "Home", et s'est lancé à l'automne dans une nouvelle tournée mondiale. Avant de faire étape au Main Square, ils étaient notamment aux Eurockéennes de Belfort vendredi John Butler Trio se distingue par son éclectisme et la diversité de ses influences, du folk au reggae, en passant par la pop, le rock et certaines musiques traditionnelles.Le groupe est très populaire en Australie mais s'exporte aussi très bien aux Etats-Unis et en Europe. En France, l'album "Flesh and Blood", sorti en 2014, s'était classé n°1 des ventes.Côté singles, "Better Than" (2007) reste sans doute le morceau le plus connu du trio.Le concert de John Butler Trio au Main Square ce dimanche doit durer une heure.