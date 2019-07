LIVE. Main Square Festival 2019 : suivez le concert de Macklemore en direct

Live : Macklemore au Main Square Festival 2019

Macklemore "Can't Hold Us"

Macklemore "Glorious"

Il était déjà venu "ambiancer" la Citadelle d'Arras en 2016, avec son DJ complice Ryan Lewis. Macklemore fait son grand retour au Main Square Festival ce samedi, mais en solo cette fois, avec un show bien rodé, haut en couleurs, qui tourne un peu partout en Europe cet été.Le facétieux et bondissant rappeur américain se produira avec ses choristes, ses percussionnistes et ses cuivres, sur la Main Stage, la scène principale du festival arrageois, à partir de 21h30.A 36 ans, Benjamin Hammond Haggerty est devenu un poids lourd de la scène hip-hop internationale dont les vidéos ont dépassé le milliard de vues sur Youtube."Thrift Shop", "Glorious" ou "Cant' Hold Us" sont devenus des tubes planétaires, incontournables.Le concert du rappeur de Seattle au Main Square ce samedi doit durer une heure et quart.