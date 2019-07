LIVE. Main Square Festival 2019 : suivez le concert de Maggie Rogers en direct

Live : Maggie Rogers au Main Square Festival 2019

La rencontre Pharrell Williams / Maggie Roger lors d'une masterclass à la New York University

Maggie Rogers "Alaska"

Maggie Rogers à Glastonbury

Vidéo BBC

Encore méconnue du grand public en France, Maggie Rogers, 25 ans, est la valeur montante de la pop de l'autre côté de l'Atlantique. Elle joue ce samedi à 19h15 sur la Green Room, la scène secondaire du Main Square Festival d'Arras.La carrière de Maggie Rogers a décollé en 2016, grâce à un certain Pharrell Williams, venu livrer une masterclass dans son université à New York. La jeune femme a chanté devant lui son futur tube "Alaska" et le célèbre chanteur/producteur en a été particulièrement ému.La vidéo de cette rencontre a fait le buzz sur Youtube et sa chanson "Alaska" a aussitôt engendré des millions de vues.En janvier dernier, Maggie Rogers a sorti son premier album intitulé "Heard it in a Past Time".Il s'est classé n°2 des ventes aux Etats-Unis, n°8 en Austalie, n°10 au Canada et n°25 au Royaume-Uni, où elle a participé le week-end dernier au prestigieux festival de Glastonbury.La jeune Américaine se distingue aussi en dehors de la scène et des studios pour ses engagements féministes. Son concert ce samedi à la Citadelle d'Arras doit durer 1 heure.