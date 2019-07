LIVE. Main Square Festival 2019 : suivez le concert de Miles Kane en direct

Live : Miles Kane au Main Square Festival 2019

Miles Kane "Loaded"

Miles Kane "Don't Forget Who You Are"

On l'a d'abord connu comme leader d'un groupe indé de Liverpool, The Rascals. Puis aux côtés de son pote Alex Turner des Arctic Monkeys avec le tandem The Last Shadow Puppets. Mais c'est en solo que Miles Kane débarque ce vendredi, à 20h, sur la Green Room, la scène secondaire du Main Square Festival.A 33 ans, le kid de Birkenhead compte aujourd'hui trois albums à son répertoire, dont le dernier, "Coup de grace", est sorti l'an dernier avec Lana Del Rey et Jamie T en guest stars sur le morceau "Loaded".En France, on connaît surtout de lui ses premiers tubes, "Don't Forget Who You Are" et "Rearrange".Le concert de ce pur produit de la britpop au Main Square doit durer une heure.