LIVE. Main Square festival : suivez en direct le concert de Paul Kalkbrenner

Figure clé de la nuit berlinoise Paul Kalkbrenner est un DJ allemand mais aussi producteur, compositeur de musiques de films et de documentaires. Il commence par étudier la trompette pour petit à petit devenir un maître de la musique électronique.

Main Square Festival 2018 : Paul Kalkbrenner en direct

Paul Kalkbrenner en live

Paul Kalkbrenner au Main Square Festival Date ► vendredi 6 juillet 2018

Durée ► 1h 30 de 01:05 à 01:30

Production ► Neutra

Réalisation ► Alexandre Buisson et Sébastien Lefebvre

Il a 13 ans quand le mur de Berlin tombe. Il vit cette révolution en s'immergeant dans la musique électronique naissante.Petit-fils du peintre et mosaïste Est Allemand Fritz Eisel, Paul Kalkbrenner collectionne les disques de platine. Sous divers avatars, il a publié un nombre conséquents de remixes, singles et albums, et a documenté avec passion l'histoire des musiques électroniques en Allemagne. Paul Kalkbrenner est à découvrir sur la scène Main Stage pour une heure trente de concert. Un concert du Main Square Festival à suivre en direct !