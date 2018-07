On ne sait si c'est l'ambiance, leou l'excitation de l'été qui approche, mais cette année encore, les festivaliers du Main Square ont. Enpour adorer Liam Gallagher, enpour hurler son amour à Pleymo...Avec lapourtant, ça n'a pas été toujours facile de supporter le costume de, ou la perruque verte et... fournie.On vous laisse admirer et