Main Square 2019 : il n'y a plus de tickets “journée” pour le samedi 6 juillet avec Macklemore et Martin Garrix

L'affiche du Main Square Festival 2019 VENDREDI 5 JUILLET :

DJ Snake

Christine and the Queens

Damso

Cypress Hill

Angèle

Charlotte De Witte

Miles Kane

Caravan Palace

Lizzo

Gavin James

Les Rappeurs en Carton (vainqueur tremplin)

Nouveaux Climats (3e scène)

Ben (3e scène)

Dimanche (3e scène) SAMEDI 6 JUILLET :

Macklemore

Martin Garrix

Lomepal

Skip The Use

Agar Agar

Masego

Shame

Arnaud Rebotini

Maggie Rogers

Matt Corby

Todiefor

Jade Bird

Bekar (vainqueur tremplin)

Edgär (3e scène)

Cayman Kings (3e scène)

Weekend Affair (3e scène)

Esplanades (3e scène) DIMANCHE 7 JUILLET :

Ben Harper & The Innocent Criminals

Bigflo & Oli

Jain

Editors

Bring Me The Horizon

Eddy De Pretto

John Butler Trio

Rival Sons

Idles

Tamino

Jonathan Wilson

Old Tree'z (vainqueur tremplin)

Structures (3e scène)

Fall of Messiah (3e scène)

Louis Aguilar (3e scène)

Il n'y a plus de tickets "journée" pour voir à la Citadelle d'Arras, le 6 juillet prochain, Macklemore, Martin Garrix, Lomepal ou encore Skip The Use Cette deuxième journée de l'édition 2019 du Main Square Festival n'affiche pas pour autant complet puisque l'organisation rappelle que des "pass trois jours" sont encore disponibles à la vente. "Attention ces derniers seront à leur tour très prochainement complets, alors pas de temps à perdre !", prévient-elle toutefois dans un communiqué.Pour ses 15 ans d'existence, le Main Square proposera du 5 au 7 juillet prochain une affiche de 47 groupes et artistes, avec, pour la première fois, l'ouverture d'une troisième scène dédiée aux talents émergents de la région.Les principaux noms de cette édition 2019 sont DJ Snake, Christine and the Queens, Damso, Cypress Hill, Angèle, Macklemore, Martin Garrix, Ben Harper, Bigflo & Oli, Jain, Eddy De Pretto et Editors.