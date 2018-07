Le Main Square Festival 2018, c'est parti !

La chanteuse Lyndsey Gunnulfsen, du groupe de métal PVRIS. / © Quentin Vasseur / France 3

C'est parti pour trois jours de festival, au coeur de la citadelle d'Arras. Le coup d'envoi du 15Main Square a été donné en fin d'après-midi sous la forme de grosses basses.Les chanteuses de The Breeders ont lancé les hostilités sur le Main Stage. Le groupe de rock alternatif s'est formé à la fin des années 1980, mais les voix de Kim Deal et Tanya Donelly n'ont pas pris une ride. Des voix auxquelles a succédé celle de Damian Marley, fils de la légende du reggae et dont le concert peut être vu en replay Sur l'autre scène qui surplombe la pelouse, le Green Room, l'honneur de l'ouverture est revenu aux régionaux de "Baasta !" (revoir le concert) suivi du groupe de métal PVRIS.Il aura fallu attendre la victoire des Bleus contre l'Uruguay pour voir les allées ensoleillées de Citadelle se remplir de festivaliers tricolores - et de quelques autres aux couleurs des Diables Rouges, la plupart venus pour les têtes d'affiche de la soirée.Si vous n'avez pas pu faire le déplacement, vous pourrez suivre en live le concert de Pleymo à 21h30 , de Paul Kalkbrenner à 1h05 et surtout de Queens of the Stone Age à partir de 22h20 Pour l'autre tête d'affiche, le rappeur français Nekfeu, il faudra être sur place et debout à minuit passée...