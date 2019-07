Main Square Festival 2019 : les 30 tubes qui vont faire vibrer la Citadelle d'Arras ce week-end

: la nouvelle sensation du hip-hop/R&B US cartonne actuellement avec ce titre joyeux et entêtant qui semble bien parti pour être l'un des tubes de l'été. Lizzo se produira vendredi au Main Square, sur la Green Room, à 18h30.: la chanteuse belge a imposé deux gros tubes ces derniers mois dans les charts français, au ton ironique et doux-amer. Un premier qui dénonce avec humour les comportements machistes, un autre sur la difficile quête du bonheur écrit et chanté avec son frère, le rappeur Roméo Elvis. Angèle se produira vendredi au Main Square, sur la Green Room, à 21h30.: la chanteur irlandais a réussi à placer ce morceau dans le Top 50 français, dont une version française existe également, en duo avec Philippine. Il y chante la douleur d'une rupture. On espère que le public arrageois parviendra à lui apporter du réconfort, vendredi, sur la Main Stage, à 17h30.: "Le monde est à nous, le monde est à toi et moi / Mais p't-être que sans moi le monde sera à toi / Et p't-être qu'avec lui le monde sera à vous / Et c'est peut-être mieux ainsi / Mes sentiments dansent la macarena". Il est aussi question de rupture et de relation amoureuse "compliquée" de ce tube du rappeur belge. Avec des mots crus, sans détour. Damso montera sur la Main Stage, vendredi, à 20h45.: ce tube des vétérans latinos de Los Angeles, sorti en 1993, est sans doute l'un des morceaux de rap les plus connus au monde, inspiré d'expressions de gangs californiens. Cypress Hill viendra balancer son hip-hop vintage sur la Green Room, vendredi, à 23h25.: ces trois morceaux ont consacré Héloïse Letissier - alias Christine and The Queens ou Chris - comme une artiste majeure de la scène musicale française, qui s'exporte aussi très bien à l'international comme on a pu le constater, le week-end dernier, au festival britannique de Glastonbury . La chanteuse nantaise se produira vendredi, sur la Main Stage, à 22h20.: William Sami Étienne Grigahcine, alias DJ Snake, a fait danser la planète entière avec ces deux méga-tubes. Sur Youtube, les compteurs s'affolent : le clip de "Taki Taki" a été vu plus de 1,4 milliard de fois, tandis que "Turn Down for What" a dépassé les 800 millions. Colossal ! DJ Snake se produira en clôture de la première journée, dans la nuit de vendredi à samedi, sur la Main Stage, à 0h10.: "Garde le sourire plus rien est grave / Tant qu'il nous reste une seconde de souvenir dans le crâne / Nos deux corps pourraient mourir j'ai déjà fait le deuil / Maintenant pars loin de moi une larme cachée dans l'œil". Rappeur à texte, Lomepal exprime dans ce morceau un amour toxique, destructeur, une séparation douloureuse mais nécessaire. "Trop beau" s'est classé n°1 des ventes de singles en décembre dernier. Lomepal se produira samedi, sur la Green Room, à 22h35.: grâce à ce tube au refrain chanté par une chorale enfantine, les Nordistes ont atteint une renommé nationale, consacrée par la Victoire de la Musique du meilleur groupe rock en 2013. Séparés il y a deux ans et fraîchement reformés , Mat Bastard, Yan Stefani et leurs musiciens se produiront samedi, sur la Main Stage, à 20h.: le rappeur américain, déjà venu à Arras en 2016, est une énorme et populaire machine à tubes. "Thrift Shop" a dépassé ainsi les 1,3 milliard de vues sur Youtube. Macklemore se produira samedi (sans son compère Ryan Lewis), sur la Main Stage, à 21h30.: poids lourd de l'EDM, le DJ néerlandais a signé ces dernières années d'immenses tubes diffusés dans les boîtes de nuit du monde entier, dont "In The Name of Love", avec la chanteuse new-yorkaise Bebe Rexha. Martin Garrix viendra conclure la 2journée du Main Square, dans la nuit de samedi à dimanche, sur la Main Stage, à partir de 23h30.: les frères Florian et Olivio Ordonez - alias Bigflo & Oli" - sont devenus ces dernières années les figures souriantes, positives et populaires du rap français. Leurs textes efficaces et accessibles sans décodeur abordent aussi bien les désillusions du passage à la vie d'adulte que leur propre histoire familiale entre Toulouse et l'Argentine. Ils se produiront dimanche, sur la Main Stage, à 19h30.: autre phénomène du hip-hop tricolore, le rappeur de Créteil a imposé dans les charts des tubes engagés, dénonçant l'homophobie et ce qu'il surnomme "la masculinité abusive". Il se produira dimanche, sur la Green Room, à 20h25.: en 27 ans de carrière, le chanteur et musicien californien s'est constitué un imposant répertoire, dans un style hybride entre rock, folk, blues et reggae. Beaucoup d'ados l'ont découvert en France dans les années 90 grâce à "Jah Work", mais "With My Own Two Hands" reste sans doute, chez nous, son morceau le plus connu. Attention toutefois, il n'est pas certain que ces deux chansons soient jouées à Arras, Ben Harper ne les interprétant que très ponctuellement en concert, souvent en rappel. Il se produira dimanche, sur la Main Stage, à 21h10.: phénomène pop hybride, mêlant aussi bien les influences anglo-saxonnes qu'africaines, Jeanne Louise Galice, alias Jain, s'est imposée comme une fantastique machine à tubes qui fait aussi le bonheur des annonceurs publicitaires. La Toulousaine clôturera cette édition 2019 du Main Square, dimanche soir, sur la Main Stage, à partir de 23h15.