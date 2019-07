Main Square Festival 2019 : l'Anglaise Jade Bird annule son concert

Annonce : Jade Bird est contrainte d'annuler sa venue au #MainSquare2019.

Elle est remplacée par Warhola, qui fera l'ouverture de la Main Stage demain à 15h30.

Warhola "Jewels"

A quelques heures de l'ouverture de l'édition 2019 du Main Square, la chanteuse anglaise Jade Bird a fait savoir qu'elle ne pourrait pas assurer son concert, programmé samedi à 15h30, sur la Main Stage, la scène principale du festival arrageois."Malheureusement, à cause d'une maladie, je vais devoir m'absenter encore un peu et je ne serai pas en mesure de joueur les concerts prévus ces prochains jours : Citadelle d'Arras, Barn on the Farm, Lytham Festival", a-t-elle annoncé sur les réseaux sociaux. "Je suis vraiment désolée pour tous ceux qui venaient me voir mais j'ai vraiment besoin de repos en ce moment et j'espère que vous le comprenez tous".L'organisation du Main Square s'est montrée très réactive puisqu'elle a déjà programmé à sa place le groupe belge Warhola, qui jouera donc sur la Main Stage, samedi, à 15h30.Ce n'est pas la première fois qu'un artiste annule au dernier moment son concert au Main Square pour raison de santé. On se souvient notamment des forfaits de George Ezra en 2015 ou des Islandais de Kaléo en 2017