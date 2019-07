Main Square Festival 2019 : avec DJ Snake, la Citadelle a fait boum-boum

© YANN FOSSURIER / FRANCE 3

Le public du Main Square Festival pendant le set de DJ Snake

Images de Yann Fossurier

Et si avec @djsnake on tenait le pire « concert » de l histoire du @MainSquareFest ? Il a les plus grands tubes du moment que l on n est pas obligé d aimer et il dévers une diarrhée musicale mêlant dubstep et tech hardcore du pire des années thunderdome à un volume insupportable — laurent decotte (@laudecotte) 5 juillet 2019

🔥 Clôturons cette 1ère journée en beauté avec "Lean On" de @djsnake sur la Main Stage 👌

Merci à tous, vous êtes au 🔝

Bonne nuit @MainSquareFest 💤#MainSquare2019 #Arras pic.twitter.com/7Dx9krPR8z — Ville d'Arras (@VilleArras) 6 juillet 2019

Malgré une première journée riche, chaude et ensoleillée avec Damso, Angèle ou encore Christine and The Queens , les festivaliers arrageois n'étaient visiblement pas rassasiés lorsque les douze coups de minuit ont sonné.La foule est encore bien présente, dense, prête à remuer avec fougue et entrain face à la grande scène, avec pour dernier acte, l'homme qui valait plusieurs milliards de vues sur Youtube, William Grigahcine, alias DJ Snake.Perché en haut de sa tour illuminée, le reptilien à capuche observe ses proies, derrière ses lunettes noires, puis crache son venin.Les basses XXL déclenchent une première onde sismique dans les rangées de spectateurs. Du gros son, bien lourd, à déchausser les pavés de la Citadelle et à faire hurler le voisinage qui ne s'est toujours pas remis du passage de Skrillex, il y a 5 ans.Sur la place d'Armes, ça saute, ça lève les bras en l'air, ça se déhanche. Ça s'évanouit aussi... Commentaire du Snake au micro : "c'est vraiment chaud dans le Nord !"Si une bonne partie du public semble prendre son pied, d'autres sont pour le moins... dubitatifs sur la performance. "Et si on tenait le pire "concert" de l'histoire du Main Square", s'interroge sur Twitter notre confrère Laurent Decotte de La Voix du Nord. "Il déverse une diarrhée musicale mêlant dubstep et tech hardcore du pire des années thunderdome à un volume insupportable".On n'a pas réussi à trouver d'arguments pour le contredire...Après avoir bourriné sur les graves pendant plus d'une demi-heure, le crotale des platines déballe son juke-box personnel, enchaînant ses plus grands hits comme "Lean On" (composé avec ses potes de Major Lazer), "Turn Down for What", "Let Me Love You" (son tube avec Justin Bieber) et bien entendu le fameux et hispanisant "Taki Taki". Un morceau très attendu par les aficionados du DJ parisien.Mais voila, il est déjà plus d'une heure mat'. Le show s'achève sur quelques dernières vibrations à forte fréquence. Derrière sa console, l'homme aux lunettes enjoint ses fans de chanter... une Marseillaise.Il fallait bien trouver un truc pour enfin conclure.