Main Square Festival 2019 : les premiers noms seront dévoilés ce vendredi à 18h

Des grands noms qui font rêver ?

The Cure est espéré depuis des années par le public arrageois. / © MaxPPP

Twenty One Pilots reviendront-ils à Arras cet été ? / © MaxPPP

Vers une jolie programmation francophone ?

La chanteuse belge Angèle a la cote auprès du public. / © MaxPPP

Main Square 2019 : les 20 artistes que vous aimeriez voir à la Citadelle cet été 1. Muse

2. Ed Sheeran

3. The Cure

4. Twenty One Pilots

5. P!nk

6. Angèle

7. Foo Fighters

8. Jain

9. -M- (Matthieu Chedid)

10. Thérapie Taxi

11. Macklemore

12. Franz Ferdinand

13. Skip The Use

14. Martin Garrix

15. Sum 41

16. Eddy De Pretto

17. The Smashing Pumpkins

18. ZZ Top

19. Tears For Fears

20. Lana Del rey

L'heure de vérité approche pour les festivaliers impatients. Vendredi, à 18h, lelèvera le voile sur les premiers noms de son édition 2019, qui se tiendra du 5 au 7 juillet prochains à laA cette occasion, un "happening" est prévu dans le centre-ville, d'Arras, du côté du beffroi, mais chut... on ne peut pas encore tout dire.Après Radiohead, Major Lazer et System of A Down en 2017, Depeche Mode, Queens of the Stone Age et Orelsan cette année, à quoi s'attendre pour ce, 15du nom ?La semaine dernière, nous vous avons proposé de composer votre affiche idéale à partir d'une liste d'artistes déjà programmés sur plusieurs festivals français et européens au printemps et à l'été prochain.A ce jour, c'est le groupe, tête d'affiche des éditions 2006 et 2015, qui arrive en tête. Le trio anglais sera au festivalle 30 juin. Un événement organisé, comme le Main Square, par la multinationale du spectacle Live Nation. Mais, Muse ayant deux concerts géants au Stade de France, à Saint-Denis, le 5 et 6 juillet, aux dates du festival arrageois.Derrière Muse, c'estqui recueille le plus grand nombre de votes. Mais. Le rouquin le plus célèbre du monde (avec le prince Harry) tournera bien en festival l'été prochain, notamment à Firenze Rocks en Italie et à Sziget en Hongrie. Mais c'est un poids lourd de la pop mondiale que peu de rassemblements musicaux au monde peuvent s'offrir. Et pour corser le tout, son agenda est déjà plein à craquer avec une mini-tournée en France fin mai (deux dates à Lyon, une à Bordeaux) et un concert à Prague le 7 juillet, jour de clôture du Main Square.En troisième position, on trouve, groupe mythique de la scène pop britannique des années 80 qui avait été à deux doigts de venir à Arras lors de l'édition 2012 du Main Square. Depuis la rumeur de leur programmation revient, tel un serpent de mer. A bientôt 60 piges,et ses camarades s'offrent un gros programme festivalier l'été prochain. Mais les chances d'un passage par Arras semblent minces, puisque The Cure sera en Serbie, pour l'Exit Festival le jeudi 4 juillet puis au Danemark, pour le Roskilde Festival, le samedi 6. Restent quand même deux possibilités : le vendredi 5 juillet pour l'ouverture ou le dimanche 7 juillet pour la clôture. Affaire à suivre...Le tandem américainarrive en quatrième position de vos votes. Le Main Square a été le premier festival français à les programmer en 2014, à une époque où ils étaient encore méconnus du grand public. Aujourd'hui, après le succès planétaire de tubes comme Stressed Out, Ride ou Heathens, le groupe de Colombus a pris une toute autre dimension. Mais c'est toujours Armel Campagna, le "boss" du Main Square, qui s'occupe de leur tournée en France. Un atout pour le festival arrageois., car Tyler Joseph et Josh Dun ne boucleront leur tournée américaine que le 30 juin, cinq jours avant le coup d'envoi du festival arrageois. Pour le moment, leurs seuls dates en Europe sont programmées au mois d'août (Sziget en Hongrie, Reading&Leeds en Angleterre).Cinquième de vos suffrages enfin, la chanteuse pop américaine, déjà venue au Main Square en 2010, lors de la première édition organisée à la Citadelle. Elle sera à Rock Werchter le 27 juin mais son agenda semble bien dense début juillet, avec, en plein Main Square. Les chances de la revoir faire des cabrioles sur la grande scène arrageoise semblent donc très minces.On le voit, ce ne sera pas facile cette année d'attirer un gros calibre international. A moins que le Main Square parvienne à mettre un beau billet sur les(7de votre classement), ou fasse revenir le rappeur américain(11), déjà passé à Arras en 2016 avec son compère Ryan Lewis, ou mise sur d'anciennes gloires comme les(17),(18) ou(19). Une surprise, comme, reste toujours possible bien que le groupe américain, présent lors de l'édition 2014, n'ait annoncé pour le moment aucune date en Europe cet été.Du côté des artistes français ou francophones, en revanche, il y a des artistes qui plaisent et dont la venue semble beaucoup plus probable. On pense notamment à la jeune chanteuse belge, 6de votre classement. L'été dernier, c'est son grand frère, Roméo Elvis, qui avait ambiancé la Citadelle.(8de votre classement),(9(10),(13(16),(21) et(27) peuvent, eux aussi, faire figure de favoris pour cette programmation. Pour(25), ce sera plus compliqué, la rappeur marseillais ayant déjà deux dates prévues dans la région, au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve-d'Ascq, début septembre.Vous pouvez continuer à voter pour votre affiche de rêve jusqu'à vendredi, 18h.