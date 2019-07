Main Square Festival 2019 : le show à l’américaine de Christine and The Queens

La nuit tombe, et Christine and The Queens c’est en ce moment sur la Main Stage du #MainSquare 🙌🏼 pic.twitter.com/kUJ7GxEJLI — Ville d'Arras (@VilleArras) 5 juillet 2019

Christine and the Queens, ou Chris… qu’importe. "Ici, chacun peut être qui il veut" explique-t-elle. La chanteuse française a livré un show d’une heure vingtsur la scène principale du festival.Accompagnée de ses six danseurs et de ses quatre musiciens, Chris se lance dans un véritablesur la scène du Main Square. Christine, Saint-Claude, la marcheuse… La tracklist a oscillé entre des titres désormais incontournables de son premier album "Chaleur Humaine" et des nouvelles chansons de son deuxième opus "Chris". Les paroles de ses chansons prônent l’acceptation de soi tel qu’on est et le vivre ensemble.Le titre It par exemple. Chris entame sa chanson en expliquant qu’elle est , le temps d'un morceau, un homme, "I’m a man now" :, notamment lorsqu’elle laisse tomber sa chemise, dénude ses épaules et laisse entrevoir une musculature impressionnante.La nuit tombe sur la Citadelle et la scène s’illumine.dans tous les sens,, structures en métal qui s’élèvent au-dessus de la scène,et ventilateurs… Le show à l’américaine de la française a surpris plus d’un spectateur. Les chansons s’enchainent à un rythme effréné et, inspirés du voguing,Entre deux chorégraphies endiablées, la chanteuse propose alors au public de participer et de chanter avec elle. Son choix musical ? Pour que tu m’aimes encore de ... Céline Dion. Toute la place d’Armes chante alors en chœur. Chris, surprise, affirme qu’Arras a une très belle voix, avant de conclure : "je n’ai plus besoin d’être là."La fin du concert approche. Les danseurs sont partis,. Les flashs des stroboscopes scintillent. Le public danse. Un concert réussi et un show à la hauteur des espérances des festivaliers.