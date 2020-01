Main Square Festival 2020 : les billets “jour” pour le samedi 4 juillet avec Black Eyed Peas, Pixies et -M- sont épuisés

Deux infos 𝗜𝗠𝗣𝗢𝗥𝗧𝗔𝗡𝗧𝗘𝗦 :



• Les Pass Jours du Samedi 4 juillet sont SOLD OUT !



• Si tu veux quand même venir le samedi, dépêche-toi : les Pass 3 Jours seront BIENTÔT SOLD OUT !



🎟️ https://t.co/rucQDpUtIz pic.twitter.com/bGfcFcgvuj — Main Square Festival (@MainSquareFest) January 24, 2020

La programmation du Main Square Festival 2020 VENDREDI 3 JUILLET

► Sting, LP, Nekfeu, Izïa, Alan Walker, Marcel et son Orchestre, Henri PFR, YUZMV. SAMEDI 4 JUILLET

► Black Eyed Peas, -M- (Matthieu Chedid), Pixies, Vald, Madeon, Therapie Taxi, Koba LaD, Larkin Poe, Jehnny Beth, Brass Against. DIMANCHE 5 JUILLET

► Twenty One Pilots, Sum 41, Roger Hodgson (Supertramp), Cage The Elephant, Rüfüs Du Sol, Tones and I, Caballero & Jeanjass, Alec Benjamin, Last Train.



Armel Campagna, le directeur du Main Square, nous avait déjà prévenu début décembre, alors que les premiers noms de l'édition 2020 venaient d'être dévoilés. "C'est notre meilleur départ de ventes", avait-il affirmé . Un succès qui se confirme aujourd'hui puisque l'organisation annonce que les billets "jour" pour le samedi 4 juillet sont déjà tous écoulés, plus de cinq mois avant l'événement. Il reste encore des "pass journée VIP" mais à des tarifs deux fois plus élevés.Le come-back des Black Eyed Peas, 10 ans après leur dernier passage à la Citadelle d'Arras, a visiblement mobilisé les fans, tout comme la programmation le même jour des légendaires Pixies, de -M- (Matthieu Chedid), des rappeurs Vald et Koba LaD, ainsi que du groupe pop parisien Therapie Taxi.Le Main Square annonce par ailleurs que les "pass" 3 jours (du 3 au 5 juillet) sont presqu'épuisés eux aussi. Le billets "jour" pour le vendredi 3 juillet (avec Sting, Nekfeu et LP) et le dimanche 5 juillet (avec Twenty One Pilots et Roger Hodgson du groupe Supertramp) sont encore disponibles.Jeudi, le festival arrageois a ajouté 14 nouveaux noms à sa programmation 2020 , parmi lesquels Sum 41, Nekfeu et les Nordistes de Marcel et son Orchestre.