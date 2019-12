Main Square Festival 2020 : “Notre meilleur départ de ventes”, se félicite le directeur Armel Campagna

Une affiche attractive

"Un festival encore plus accueillant"

Main Square 2020 : la programmation VENDREDI 3 JUILLET

► Sting (GBR)

► LP (USA)

► Alan Walker (GBR) SAMEDI 4 JUILLET

► The Black Eyed Peas (USA)

► -M- (FRA)

► Pixies (USA)

► Vald (FRA)

► Therapie Taxi (FRA)

► Koba LaD (FRA) DIMANCHE 5 JUILLET

► Twenty One Pilots (USA)

► Roger Hodgson (GBR)

► Caballero & JeanJass (BEL)

► Tones and I (AUS)



Le directeur du Main Square en a la certitude : "ce sera blindé" l'été prochain à la Citadelle pour l'édition 2020 du festival arrageois. "C'est notre meilleur départ de ventes", assure Armel Campagna, dix jours après l'ouverture de la billetterie. "En 2015, c'était parti un peu plus fort mais il y avait eu un effet Muse. Ça se concentrait sur une seule journée qui avait été quasiment complète en quinze jours. Là, on n'avait jamais eu un départ de ventes aussi équilibré sur les trois jours. On est plus de deux fois au-dessus de ce qu'on avait fait l'an dernier à la même époque, alors que 2019 a été notre édition record avec 125 000 festivaliers (en cumulé NDR). On sera complet à l'avance sur les trois jours, c'est sur".Les 13 premiers noms annoncés le 22 novembre dernier semblent particulièrement attractifs. "On a trouvé une bonne alchimie dans la programmation entre artistes jeunes, anciens, légendes et nouveautés", estime le patron du Main Square. Ainsi, la Citadelle d'Arras verra défiler du 3 au 5 juillet prochains Sting, The Black Eyed Pead, Twenty One Pilots, LP, Pixies, Roger Hodgson (ex-chanteur de Supertramp), -M- (Matthieu Chedid), Vald, Koba LaD, Therapie Taxi, Caballero & JeanJass, Tones and I et le DJ Alan Walker.Armel Campagna dit avoir écouté les critiques pour améliorer son line up et proposer une meilleure répartition des têtes d'affiche sur les trois journées du festival. "Mais ça n'a pas été facile, il a fallu se battre pour avoir certains artistes le jour qu'on voulait, car de très gros festivals comme Rock Werchter (en Belgique NDR), Roskilde (au Danemark NDR) et Open'Er (en Pologne NDR) se tiennent le même week-end".Le directeur promet encore de belles surprises avec "une super belle salve" de nouvelles annonces vers la troisième semaine de janvier. 10 à 15 autres artistes seront dévoilés à ce moment-là. L'affiche complète, elle, ne sera connue qu'en mars, avec les vainqueurs du tremplin et les groupes régionaux programmés au Bastion, la troisième scène du festival inaugurée lors de la dernière édition.Armel Campagna estime également que les améliorations apportées au site de la Citadelle d'Arras, l'été dernier, contribuent au succès des ventes. "Les gens ont bien aimé l’édition l’été dernier, avec plus de place sur le site, la troisième scène. 1,5 hectare en plus, c'était vital", analyse-t-il. "On a doublé notre budget de production ces dernières années pour rendre le festival encore plus accueillant. L'an prochain, on va encore mettre en place des petites surprises, faire découvrir certains lieux dans la Citadelle, on réfléchit encore à tout ça. Le Main Square est devenu un festival premium qui reste accessible en termes de prix".Avec un billet jour à 54 euros, le Main Square est en effet moins cher que certains festivals français de taille équivalente comme Musilac (Aix-les-Bains), We Love Green (Paris) ou Garorock (Marmande) dont le tarif journalier dépasse les 60 euros. Et largement moins onéreux que les gros festivals belges, de l'autre côté de la frontière, comme Rock Werchter ou Pukkelpop, à plus de 100 euros la journée.