Main Square Festival 2020 : les “pass” 3 jours sont épuisés, la journée du samedi 4 juillet se jouera à guichets fermés

La programmation du Main Square Festival 2020 VENDREDI 3 JUILLET

► Sting, LP, Nekfeu, Izïa, Alan Walker, Marcel et son Orchestre, Henri PFR, YUZMV. SAMEDI 4 JUILLET

► Black Eyed Peas, -M- (Matthieu Chedid), Pixies, Vald, Madeon, Therapie Taxi, Koba LaD, Larkin Poe, Jehnny Beth, Brass Against. DIMANCHE 5 JUILLET

► Twenty One Pilots, Sum 41, Roger Hodgson (Supertramp), Cage The Elephant, Rüfüs Du Sol, Tones and I, Caballero & Jeanjass, Alec Benjamin, Last Train.

Il n'y a plus de "pass" 3 jours pour assister à la prochaine édition du Main Square Festival, à la Citadelle d'Arras, du 3 au 5 juillet prochains. "Jamais autant de billets dans l'histoire du festival arrageois n'avaient été vendus aussi rapidement", sé félicite l'organisation, ce lundi, dans un communiqué. "Car au-delà de celles qui sont déjà complètes, le rythme d'achat est incroyable sur les offres proposées".Vendredi, le Main Square avait déjà annoncé que les billets "jour" pour le samedi 4 juillet étaient épuisés . Ce qui signifie que cette journée sera "sold out", à guichets fermés. Si vous vouliez voir les Black Eyed Peas, Pixies, -M- (Matthieu Chedid), Vald, Koba LaD et Therapie Taxi à la Citadelle l'été prochain, il est donc désormais trop tard.Seuls les billets "jour" pour le vendredi 3 juillet (avec Sting, Nekfeu et LP) et le dimanche 5 juillet (avec Twenty One Pilots, Sum 41 et Roger Hodgson du groupe Supertramp) sont encore disponibles.