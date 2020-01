Main Square Festival 2020 : Sum 41, Nekfeu, Marcel et son Orchestre et 11 autres noms rejoignent l'affiche

► Nekfeu (vendredi 3 juillet)

Nekfeu "Sous les nuages"



► Izïa (vendredi 3 juillet)

Izïa "Trop Vite"

► Marcel et son Orchestre (vendredi 3 juillet)

Marcel et son Orchestre "Le Chômage"



► Henri PFR (vendredi 3 juillet)

Henri PFR "In The Mood"



► YUZMV (vendredi 3 juillet)

YUZMV "Les Mains Libres"

Fin novembre, le Main Square Festival avait déjà dévoilé les 13 premiers noms de sa programmation 2020, dont Sting, Black Eyed Peas, Twenty One Pilots, Pixies, -M- (Matthieu Chedid), Vald, LP ou encore Therapie Taxi.En voici désormais 14 autres.Un an après la sortie de son troisième album "Les Etoiles Vagabondes", le rappeur et comédien français revient pour la 3fois au Main Squre après les éditions 2016 et 2018. Un habitué donc, dont la popularité auprès du jeune public est toujours aussi forte. Cet été, il se produira sur scène le même jour que Sting et LP.La fille du regretté Jacques Higelin n'était plus venue à Arras depuis 2012. Son dernier album (le bien nommé "Citadelle") est sorti à l'automne dernier.Groupe rock emblématique du Nord et du Pas-de-Calais depuis les années 1980, Marcel et son Orchestre n'étaient jamais venus jusqu'ici au Main Square. Franck Vandecasteele (alias Mouloud) et sa joyeuse bande, séparés en 2012 puis reformés il y a trois ans, viendront assurer l'ambiance pour le premier jour du festival.Ce DJ belge de 24 ans débarque pour la première fois au Main Square. Il aura la charge de faire danser les festivaliers pour la première nuit du week-end.Ce mystérieux rappeur au visage masqué, originaire du sud de la France, retiendra l'attention des amateurs de hip-hop mélancolique façon Lomepal. Ce sera l'un des artistes à découvrir sur cette édition 2020.

► Madeon (samedi 4 juillet)

Madeon "All My Friends"

► Larkin Poe (samedi 4 juillet)

Habitué du Main Square après ses participations en 2013 et 2015, le DJ nantais Hugo Leclercq, alias Madeon, revient faire danser la Citadelle, le même jour que les Black Eyed Peas. Son dernier album "Good Faith" est sorti en novembre dernier et cartonne aux Etats-Unis.



Rebecca et Megan Lovell sont deux soeurs américaines, originaires de Georgie, qui jouent du folk rock. Encore méconnues en France, elles comptent quatre albums à leur discographie. Le dernier, "Venom & Faith", sorti en 2018, a été n°1 des charts, aux Etats-Unis, dans la catégories blues et a été nommé aux prestigieux Grammy Awards.

Larkin Poe "Mississippi"



► Jehnny Beth (samedi 4 juillet)

Jehnny Beth "I'm the Man"

► Brass Against (samedi 4 juillet)

Comédienne et chanteuse de 35 ans, Camille Berthomier, alias Jehnny Beth, était déjà venue au Main Square en 2017 avec le groupe punk franco-britannique Savages. Elle revient cette fois en solo, avec notamment le titre "I'm The Man" qui figure sur la bande-originale de la série culte "Peaky Blinders". Ces dernières années, elle a également collaboré avec Gorillaz, le groupe électro de Damon Albarn (Blur), sur la chanson "We Got The Power".



Brass Against est un collectif de musiciens new-yorkais qui s'est spécialisé dans les reprises "cuivrées" de chansons engagées, façon fanfare : Rage Against The Machine, Kendrick Lamar, Led Zeppelin, Tool, Public Ennemy... Ce sera sans doute l'une des curiosités de ce Main Square.



Brass Against "Killing in the Name"



► Sum 41 (dimanche 5 juillet)

Sum 41 "In Too Deep"

► Cage The Elephant (dimanche 5 juillet)

Cage The Elephant "Ready To Let Go"



► Rüfüs Du Sol (dimanche 5 juillet)

Rüfüs du Sol "You Were Right"

► Alec Benjamin (dimanche 5 juillet)

Alec Benjamin "Let Me Down Slowly"

► Last Train (dimanche 5 juillet)

Last Train "Disappointed"

Oui, oui. Vous avez bien lu.



𝗟𝗘𝗦 𝗣𝗔𝗦𝗦 𝗝𝗢𝗨𝗥𝗦 𝗗𝗨 𝗦𝗔𝗠𝗘𝗗𝗜 𝟰 𝗝𝗨𝗜𝗟𝗟𝗘𝗧 𝗦𝗢𝗡𝗧 𝗣𝗥𝗘𝗦𝗤𝗨𝗘 𝗦𝗢𝗟𝗗 𝗢𝗨𝗧.



Pas de panique, vous pourrez toujours venir le samedi en prenant un Pass 3 Jours, mais il faudra se dépêcher.



🎟️ https://t.co/rucQDpUtIz pic.twitter.com/dEx6PGUWJS — Main Square Festival (@MainSquareFest) January 21, 2020

La programmation du Main Square Festival 2020 VENDREDI 3 JUILLET

► Sting, LP, Nekfeu, Izïa, Alan Walker, Marcel et son Orchestre, Henri PFR, YUZMV. SAMEDI 4 JUILLET

► Black Eyed Peas, -M- (Matthieu Chedid), Pixies, Vald, Madeon, Therapie Taxi, Koba LaD, Larkin Poe, Jehnny Beth, Brass Against. DIMANCHE 5 JUILLET

► Twenty One Pilots, Sum 41, Roger Hodgson (Supertramp), Cage The Elephant, Rüfüs Du Sol, Tones and I, Caballero & Jeanjass, Alec Benjamin, Last Train.



On n'avait plus vu les rockeurs canadiens à Arras depuis... 2005 et la seconde édition (non officielle) du Main Square Festival sur la Grand' Place. Autant dire un bail. A bientôt 40 ans, son chanteur, Deryck Whibley, traîne toujours sa dégaine d'ado skateur et dépense toujours la même énergie sur scène. Si "In Too Deep" (2001), leur premier tube, reste sans doute le morceau le plus connu des Sum 41, le groupe a sorti une bonne demi-douzaine d'albums depuis. Le petit dernier, "Order in Decline", est arrivé l'été 2019. Le Main Square les a programmés le même jour que Twenty One Pilots.Ce groupe rock américain, protégé de Dave Grohl (Nirvana, Foo Fighters), était déjà passé par le Main Square en 2017. Il revient cette fois avec un nouvel album, "Social Cues", sorti au printemps dernier.Ce trio électro australien va découvrir la Citadelle d'Arras cet été. Encore méconnus en France, leurs morceaux cartonnent chez eux, aux antipodes. "You were Right" s'est classé n°1 des charts au pays des kangourous. Ils se produiront au Main Square le même jour que leur compatriote Tones and I.Quand il est venu pour la première fois au Main Square en 2014, Alec Benjamin était un parfait inconnu, à peine sorti de l'adolescence. Aujourd'hui, le kid de l'Arizona est à 24 ans l'une des stars montantes de la pop américaine, porté par le succès de son tube "Let Me Down Slowly", visionné plus de 100 millions de fois sur Youtube.Les French rockers d'Altkrich (Alsace) avaient déjà fait étape au Main Square en 2016. Jean-Noël Scherrer et ses camarades ont sorti depuis deux albums, dont "The Big Picture", paru en septembre dernier.L'affiche 2020 du Main Square Festival compte désormais 27 noms sur une quarantaine prévues. Les dernières annonces devraient tomber à l'approche du printemps, au mois de mars, avec notamment les lauréats du tremplin régional dont les inscriptions viennent d'ouvrir Côté ventes, cette prochaine édition a très bien démarré. Selon l'organisation du festival, les billets "journée" pour le samedi 4 juillet sont presque déjà tous écoulés.