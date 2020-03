Main Square Festival 2020 : voici les six finalistes du tremplin régional

► Betical (Lille)

Betical (feat. Tailor) "Runnin)



► Pastel Coast (Boulogne-sur-mer)

Pastel Coast "Home"



► Fall Flavored (Lille)

Fall Flavored "Onlife"



► Gulien (Lille)

Gulien "Syndrome A.N."



► Mascaraa (Boulogne-sur-mer)

Mascaraa "Jalouse"



► Midos Ladowz (Lille)

Midos Ladowz "Miel au Sucre"

Tremplin Main Square : les précédents lauréats 2012 : Lolito, La Moustache de Martin Pinpin et Girl's Toys

2013 : Candide, Klink Clock et Feni-X-Crew (+ Starvage)

2014 : Desert Pocket Mouse, Anorexic Sumotori et Pink Falda

2015 : The Arrogants,Tim Fromont-Placenti et A-Vox

2016 : Cayman Kings, Cardri et EVRST

2017 : North Rain, Vertigo et June Bug

2018 : Baasta, Okay Monday et Double T

2019 : Les Rappeurs en Carton, Bekar et Old Tree'z



Le Main Square et le Pharos d'Arras a communiqué ce mardi les noms des six groupes et artistes qui s'affronteront, sur scène, lors de la finale du tremplin régional. Enjeu : décrocher l'une des trois invitations pour se produire sur la Green Room, la scène secondaire du festival arrageois, lors de la prochaine édition qui se tiendra à la Citadelle du 3 au 5 juillet.Ces six candidats ont été retenus sur écoute par "des professionnels locaux, régionaux et nationaux des musiques actuelles" (dixit le règlement du tremplin). Le 28 mars, au Pharos, à partir de 20h, chacun se produira 20 minutes sur scène, en public, devant ce même jury.Les trois lauréats auront leur nom sur l'affiche de la prochaine édition du Main Square, aux côtés de Sting, des Black Eyed Peas et autre Twenty One Pilots. Ils ouvriront chacun une journée du festival sur la Green Room.