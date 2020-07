Main Square Festival 2021 : Izia, LP, Nekfeu parmi les nouveaux noms confirmés

Après Sting et Twenty One Pilots, de nouveaux artistes ont confirmé leur présence pour l'édition 2021 du festival d'Arras.

Des habitués de retour

@iamlp annonce qu'elle reviendra au Main Square le vendredi 2 juillet 2021

De nouveaux noms pour la soirée du 2 juillet 2021 ont été annoncés par le Main Square Festival. Au programme : Izia, Nekfeu, LP, Alan Walker ou encore le DJ Henri PFR rejoignent Sting qui avait confirmé sa participation il y a quelques mois Si Sting, artiste malheureux de l'édition 2020, reviendra pour la deuxième fois à Arras l'an prochain, après un concert en 2013, certains sont encore plus assidus au rendez-vous arrageois. Nekfeu fera sa troisième apparition. Lui aussi programmé en 2020, il s'était déjà produit en 2016 et en 2018 au Main Square Festival.La chanteuse LP a elle-même annoncé sur Twitter sa présence en 2021 à Arras.Izia, Alan Walker, Henri PFR ou encore Marcel et son orchestre avaient tous signés pour l'édition 2020, crise sanitaire oblige, ils ont donc confirmés leur présence à l'édition 2021. Rendez-vous les 2, 3 et 4 juillet prochains.