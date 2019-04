Main Square Festival : une 3e scène et une grande roue pour l'édition 2019

Armel Campagna présentant les nouveaux espaces du festival, dont la nouvelle scène du Bastion de la Reine. / © Frédérik Giltay / France 3 Nord Pas-de-Calais

Lizzo et Maggie Rogers rejoignent la programmation

Maggie Rogers "Give A Little"

Jade Bird "Love Has All Been Done Before"

Live Nation rempile à Arras jusqu'en 2026

Présentation du Main Square Festival 2019 à la Citadelle d'Arras

Reportage d'Anaïs Hanquet et Jean-Marc Vasco

L'affiche complète du Main Square Festival 2019 VENDREDI 5 JUILLET :

DJ Snake

Christine and the Queens

Damso

Cypress Hill

Angèle

Charlotte De Witte

Miles Kane

Caravan Palace

Lizzo

Gavin James

Les Rappeurs en Carton (vainqueur tremplin)

Nouveaux Climats (3e scène)

Ben (3e scène)

Dimanche (3e scène) SAMEDI 6 JUILLET :

Macklemore

Martin Garrix

Lomepal

Skip The Use

Agar Agar

Masego

Shame

Arnaud Rebotini

Maggie Rogers

Matt Corby

Todiefor

Jade Bird

Bekar (vainqueur tremplin)

Edgär (3e scène)

Cayman Kings (3e scène)

Weekend Affair (3e scène)

Esplanades (3e scène) DIMANCHE 7 JUILLET :

Ben Harper & The Innocent Criminals

Bigflo & Oli

Jain

Editors

Bring Me The Horizon

Eddy De Pretto

John Butler Trio

Rival Sons

Idles

Tamino

Jonathan Wilson

Old Tree'z (vainqueur tremplin)

Structures (3e scène)

Fall of Messiah (3e scène)

Louis Aguilar (3e scène)



Pour la première fois depuis son déménagement à laen 2010, le Main Square Festival proposera lors de sa prochaine édition (5-7 juillet 2019) une 3scène musicale. Après la Main Stage, la Green Room, voici donc le, qui sera dédié "au savoir-faire musical de la région". Cette nouvelle scène sera installée derrière les espaces presse et VIP du festival.11 groupes y seront programmés du vendredi au dimanche :etcomplètent par ailleurs la programmation musicale des deux scènes principales.On y retrouve la rappeuse américaine, le chanteur irlandais, l'Australien indie-folket la dernière sensation de la pop américaine, protégée de Pharrell Williams.Le producteur belgeet l'impétueuse Britanniqueseront également de la partie."On est amoureux de ce site", a insisté, le patron du festival, lors de sa conférence de presse. "Le Main Square est une exception dans le paysage des festivals français, une réussite. Le public s'aime, se fédère et se distingue par son civisme".Le directeur du Main Square a également annoncé de, au niveau du square situé à proximité de l'entrée technique du festival., sera également installée pour la première fois sur le site. Elle offrira une vue panoramique sur le public des deux scènes principales.Mais LA grande nouvelle, c'est aussi. Le Main Square continuera de se dérouler à la Citadelle. "On fêtera donc nos 20 ans ensemble en 2024", a conclu Armel Campagna.