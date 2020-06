Main Square Festival : après Sting, les Twenty One Pilots confirment eux aussi leur présence en 2021

“@MainSquareFest, dites-moi que vous ramenez @twentyonepilots l’année prochaine !”



D’accord.

On ramène @twentyonepilots le Dimanche 4 juillet 2021 🔥 pic.twitter.com/3lZKbQC07P — Main Square Festival (@MainSquareFest) June 3, 2020

Le Main Square Festival a annoncé ce mercredi que le duo américain Twenty One Pilots serait bien de la partie à la Citadelle d'Arras le dimanche 4 juillet... 2021.L'édition 2020 du festival arrageois a dû en effet être annulée - ou tout du moins reportée d'un an - en raison des restrictions touchant les grands rassemblements, pour cause d'épidémie de Covid-19.Déjà venus à Arras en 2014, alors qu'ils étaient encore méconnus, Tyler Joseph et Josh Dun - alias Twenty One Pilots - faisaient partie des têtes d'affiche de la programmation 2020. Une bonne nouvelle pour leurs fans nordistes qui n'auront donc à patienter qu'une petite année avant de les revoir sur scène.Avec peut-être, d'ici là, de nouveaux tubes... début avril, le tandem de l'Ohio a sorti un titre inédit, "Level of Concern", inspiré par les angoisses liées au confinement et à l'épidémie de coronavirus.Avant les Twenty One Pilots , le chanteur et musicien britannique Sting, autre tête d'affiche prévue initialement pour cette année, avait déjà annoncé son retour au Main Square en 2021.Il faut dire que Sting comme les Twenty One Pilots travaillent étroitement avec Live Nation, l'organisateur du festival arrageois. Armel Campagna, le directeur du Main Square, est aussi le tourneur du groupe américain en France.Le concert des Twenty One Pilots au Main Square Festival sera "une exclusivité française", annonce l'organisation. Les billets seront mis en vente dès ce jeudi, ceux achetés cette année pour le dimanche 5 Juillet 2020 restent valables pour le dimanche 4 Juillet 2021.