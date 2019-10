Main Square Festival : en attendant les têtes d'affiche 2020, composez votre programmation idéale

Les têtes d'affiche des principaux festivals en 2020

LOLLAPALOOZA ARGENTINA, BRASIL + CHILE (ARG, BRA, CHI, 27 mars-5 avril 2020)

► Guns'n'Roses, Travis Scott, The Strokes, Lana Del Rey, Gwen Stefani, Armin Van Buuren, Vampire Weekend, Cage The Elephant, The Lumineers, James Blake, A Day To Remember, Charli XCX, Mika, Madeon, Rita Ora, LP.

NORTHSIDE (DAN, 4-6 juin 2020)

► Green Day, Weezer.

ROCK AM RING / ROCK IM PARK (ALL, 5-7 juin 2020)

► System Of A Down, Green Day, Volbeat, Korn, Deftones, The Offspring, Weezer, YUNGBLUD.

NOVA ROCK FESTIVAL (AUT, 10-13 juin 2020)

► System Of A Down, Korn, The Offspring.

FIRENZE ROCKS (ITA, 11 juin 2020)

► Green Day, Weezer.

DOWNLOAD FESTIVAL UK (GBR, 12-14 juin 2020)

► Kiss, Iron Maiden, System Of A Down, Deftones, Korn, The Offspring, Gojira.

BELSONIC (GBR, 15-21 juin 2020)

► Lewis Capaldi, Iron Maiden.

COPENHELL (DAN, 17-20 juin 2020)

► Judas Priest, Korn.

ROCK FOR PEOPLE (CZE, 18-21 juin 2020)

► Green Day, Fall Out Boy, Weezer.

HURRICANE FESTIVAL / SOUTHSIDE FESTIVAL (ALL, 19-21 juin 2020)

► Twenty One Pilots, Kings Of Leon, The Hives, Martin Garrix, Bring Me The Horizon, The 1975, Sofi Tukker, Wolf Alice,

GLASTONBURY FESTIVAL (GBR, 24-28 juin 2020)

► Diana Ross.

FESTIVAL DE NÎMES (FRA, juin-juillet 2020)

► Taylor Swift, Lenny Kravitz, Christophe Maé.

ROSKILDE FESTIVAL (DAN, 27 juin-4 juillet 2020)

► Taylor Swift, Thom Yorke, Pusha T.

OPEN'ER FESTIVAL (POL, 1er-4 juilllet 2020)

► Taylor Swift, Thom Yorke.

NOS ALIVE (POR, 9-11 juillet 2020)

► Taylor Swift, Billie Eilish.

VIEILLES CHARRUES (FRA, 16-19 juillet 2020)

► Céline Dion.

I-DAYS (ITA, 17-19 juillet 2020)

► Billie Eilish.

LOLLAPALOOZA PARIS (FRA, 18-19 juillet 2020)

► Billie Eilish.

PALEO FESTIVAL NYON (SUI, 21-26 juillet 2020)

► Céline Dion.

LOW FESTIVAL (ESP, 31 juillet-2 août 2020)

► Two Door Cinema Club.

CREAMFIELDS (GBR, 27-30 août 2020)

► Armin Van Buuren, Purple Disco Machine.