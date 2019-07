VIDEOS. Main Square festival : Bigflo & Oli, concert le plus “sympa” de l'édition 2019

Le public du Main Square pendant le concert de Bigflo & Oli

Bigflo & Oli au Main Square : "Sur la lune"

Bigflo & Oli au Main Square : "Dommage"

Ces trois dernières années, Bigflo & Oli ont fait pratiquement tous les festivals de France. Il manquait le Main Square à leur impressionnant tableau de chasse. "On est très fiers de faire le Main Square. C'est un festival très prestigieux", lancent en ouverture les deux frères toulousains.Face à eux, le public, très familial, est ravi. Bigflo & Oli enchaînent façon medley leurs premiers tubes : "Pour un pote", "Gangsta", "Comme d'hab"... Le ton est donné : le show sera familial, "sympa". Entre les chansons, les rappeurs tentent des blagues sur le Nord et la chaleur qu'on a dans le coeur... Et ambiancent régulièrement la foule avec des "Ici, ici, c'est le Main square".Tout fonctionne, les Nordistes ne se font pas prier et jouent le jeu. "On vous a inscrit au concours du meilleur public de France", lance un brin démago Olivio. "Allez, il faut se bouger, on se croirait à un goûter du dimanche", tente son frère Florian.La deuxième partie du show est notamment consacrée aux "tubes du moment" : "Plus tard" et surtout sur la "Sur la lune" avec une lune géante qui traverse la foule. Et termine avec leur tube commun avec Petit Biscuit : "Demain". Bigflo & Oli se disaient fatigués, usés par leur succès aussi énorme que fulgurant mais sur scène, ils font plus que le boulot. Le public fait partie du spectacle et a même souvent le 1er rôle : mains en l'air, refrains à tue-tête... On a même droit à un intermède avec leur ami beatboxeur Wawad."On en est à un stade où on fait des stades", chantent-ils moitié sérieux, moitié second degré. Ils en sont aussi à un stade où même leurs détracteurs reconnaissent le talent fédérateur de ces deux musiciens, rappeurs et ambianceurs. Le Main Square voulait un concert "sympa", pour le début de soirée du dimanche ? Mission accomplie.