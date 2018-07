Main Square Festival : les horaires et la durée des concerts de l'édition 2018

Vendredi 6 juillet

© KEVIN WINTER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP



Samedi 7 juillet

Depeche Mode / © Kamil Krzaczynski / AFP



Dimanche 8 juillet

Orelsan / © GUILLAUME SOUVANT / AFP

Vendredi Main stage

The Breeders

17:30 - 18:30

Damian "Jr. Gong" Marley

19:00 - 20:00

Gojira

20:45 - 21:45

Queens of the Stone Age

22:20 - 23:40

Nekfeu

00:15 - 01:30 Vendredi Green room

Baasta!

17:00 - 17:30

PVRIS

18:30 - 19:30

Roméo Elvis

20:00 - 21:00

Pleymo

21:30 - 22:30

Jungle

23:25 - 00:25

Paul Kalkbrenner

01:05 - 02:35 Samedi Main stage

Courteneers

15:30 - 16:30

Wolf Alice

17:00 - 18:00

BB Brunes

18:30 - 19:30

Liam Gallagher

20:00 - 21:00

Depeche Mode

21:30 - 23:10

Feder

23:40 - 00:40 Samedi Green room

Okay Monday

15:00 - 15:30

Black Foxxes

16:15 - 17:15

Kid Francescoli

17:45 - 18:45

Basement

19:15 - 20:15

Oscar & The Wolf

20:45 - 21:45

The Blaze

22:50 - 23:50

Boris Brejcha

00:20 - 01:50 Dimanche Main stage

Youngr

15:00 - 16:00

Loïc Nottet

16:30 - 17:30

Nothing But Thieves

18:00 - 19:00

IAM

19:30 - 20:40

Jamiroquai

21:10 - 22:40

Orelsan

23:15 - 00:30 Dimanche Green room

Double T

14:30 - 15:00

The Hunna

15:30 - 16:30

Tom Walker

17:15 - 18:15

Girls in Hawaii

18:45 - 19:45

Portugal. The Man

20:25 - 21:25

Justice

22:20 - 23:30

Green room ou Main stage ? A quelle heure ? Pour quelle durée ? Voici le guide pratique pour se concocter son propre programme. Le Main Square Festival 2018 propose cette année 36 concerts, répartis sur deux scènes.Les plus courts dureront 30 minutes (groupes issus du Tremplin), le plus () 1h40. La plupart auront une durée d'environ 1h comme c'est souvent le cas à. Les concerts se chevauchent mais il est presque possible de ne rien louper en étant bien organisés.La 1ère journée commence à 17h sur la Green room. La tête d'affiche du jour, Queens of the stone age, jouera à 22h30 sur la scène principale.13 groupes. La journée la plus dense. Avec Liam Gallagher et Depeche Mode qui vont enchaîner sur la scène principale entre 20h et 23h10. Le groupe de Dave Gahan et Martin Gore.Jamiroquai et Orelsan sont les deux têtes d'affiche du jour. Elles conclueront la journée et le festival sur la Main stage. Le rappeur français commencera l'ultime concert à 23h15.