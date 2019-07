Main Square Festival : les horaires et la durée des concerts de l'édition 2019

Vendredi 5 juillet

Samedi 6 juillet

Dimanche 7 juillet

Le Main Square 2019 scène par scène VENDREDI MAIN STAGE

17h30-18h30 : Gavin James

19h-20h : Caravan Palace

20h45-21h45 : Damso

22h20-23h35 : Christine and the Queens

0h10-1h25 : DJ Snake VENDREDI GREEN ROOM

17h-17h30 : Les Rappeurs en Carton

18h30-19h30 : Lizzo

20h-21h : Miles Kane

21h30-22h30 : Angèle

23h25-0h25 : Cypress Hill

1h10-2h40 : Charlotte De Witte VENDREDI LE BASTION

17h-17h40 : Dimanche

18h30-19h10 : Ben

20h-20h40 : Nouveaux Climats SAMEDI MAIN STAGE

15h30-16h30 : Jade Bird

17h-18h : Shame

18h30-19h30 : Agar Agar

20h-21h : Skip The Use

21h30-22h45 : Macklemore

23h30-1h : Martin Garrix SAMEDI GREEN ROOM

15h-15h30 : Bekar

16h15-17h15 : Todiefor

17h45-18h45 : Matt Corby

19h15-20h15 : Maggie Rogers

20h45-21h45 : Masego

22h35-23h45 : Lomepal

0h40-1h50 : Arnaud Rebotini SAMEDI LE BASTION

15h-15h40 : Esplanades

16h30-17h10 : Weekend Affair

18h-18h40 : Cayman Kings

19h30-20h10 : Edgär DIMANCHE MAIN STAGE

15h-16h : IDLES

16h30-17h30 : John Butler Trio

18h-19h : Bring Me The Horizon (BMTH)

19h30-20h40 : Bigflo & Oli

21h10-22h40 : Ben Harper & The Innocent Criminals

23h15-0h10 : Jain DIMANCHE GREEN ROOM

14h30-15h : Old Tree'z

15h30-16h30 : Jonathan Wilson

17h15-18h15 : Tamino

18h45-19h45 : Rival Sons

20h25-21h25 : Eddy De Pretto

22h30-23h30 : Editors DIMANCHE LE BASTION

14h-14h40 : Louis Aguilar

15h50-16h30 : Fall Of Messiah

17h15-17h55 : Structures

18h45-19h25 : Bison Bisou



Pour la première fois depuis son déménagement à la Citadelle d'Arras en 2010, le Main Square Festival propose cette année trois scènes : la scène principale ("Main Stage" sur la place d'Armes), la scène secondaire ("Green Room" sur le stade) et une nouvelle scène dédiée aux nouveaux talents régionaux ("Le Bastion"), située au Bastion de la Reine, à proximité de la grande roue et de l'espace VIP/Presse.A vous de concocter désormais votre programme.Pour cette journée d'ouverture, les concerts débutent à 17 heures et se terminent dans la nuit à 2h40 du matin. Les principaux artistes sontetPour cette seconde journée, les concerts démarrent à 15h et finissent à 1h50 du matin. Les principaux artistes sontetPour cette dernière journée, les concerts débutent à 14h et les festivités s'achèvent 0h30. Les principaux artistes sontetLes journées du vendredi et du samedi se joueront à guichets fermés.